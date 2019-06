Vague de chaleur en Mayenne : les EHPAD et les maisons de retraite s'organisent

Département Mayenne, France

L'été vient à peine de commencer, que déjà les premières vagues de chaleur arrivent. Toute cette semaine en Mayenne, d'après Météo France, les températures seront comprises entre 27°C et 35°C. Le mercure pourrait même monter jusqu'à 38°C dans l'agglomération de Laval jeudi. Cette chaleur en appelle donc à la vigilance de chacun envers les personnes plus fragiles : nourrissons et personne âgées par exemple.

Dans les EHPAD et les maisons de retraite de la Mayenne, les personnels mettent en place quelques mesures particulières. Une des plus classiques mais néanmoins primordiales concernent l'hydratation des résidents. À la résidence Le Patio de Château-Gontier-sur-Mayenne, les encadrants ont prévu de passer plus régulièrement dans les chambres avec des bouteilles d'eau. Des recommandations seront également affichées aux portes et aux murs de l'établissement.

Des sorties annulées

Certains programmes d'animations sont aussi modifiés. Quelques sorties sont effectivement annulées pour permettre aux seniors de rester abriter au frais. C'est le cas de la maison de retraite Korian La Villa du Chêne d'Or, à Bonchamps-lès-Laval où les résidents devaient profiter du plan d'eau d'Argentré ce mardi. Une commune où la température va grimper jusqu'à 33°C. Dans cet établissement, des ventilateurs ont été installés ce week-end et les personnes âgées devront rester au minimum deux heures par jours dans une des cinq salles climatisées de la résidence.

Pour la première fois, le Centre Communal d'Action Social de la ville de Laval va permettre à des personnes isolées dans la ville de se rendre dans les EHPAD pour se reposer au frais et prendre des repas adaptés.

Les recommandations du Ministère de la Santé en cas de vague de chaleur

Habits amples, légers, clairs

Préférer le coton, qui laisse passer l’air et absorbe la transpiration Boire régulièrement

Sans attendre d’avoir soif. De l’eau essentiellement, des fruits pressés éventuellement. Jamais d’alcool. Eviter sodas et autres boissons sucrées. Évitez les boisons à forte teneur en caféine (diurétique Utilisation de ventilateur et brumisateur

L’usage simultané est le plus efficace : brumiser d’abord les parties découvertes puis ventiler les parties mouillées avec le ventilateur manuel. A répéter autant de fois qu’on le veut, dès qu’on est sec.

Utilisation répétée des douches fraîches (mais pas froides)

Si l’habitation ne peut pas être rafraîchie

Prévoir de passer plusieurs heures par jour, chaque jour, dans un endroit frais, proche de son domicile et repéré à l’avance. Dans tous les cas, respecter si possible l’heure de la sieste

Pendant les heures les plus chaudes, se reposer, dans un lieu frais.

Alimentation

Préférer les fruits et légumes crus et les plats froids.

Si une cuisson est nécessaire, opter pour celle qui peut être effectuée hors de toute surveillance afin de ne pas être en contact avec une source de chaleur (ex au four).

Limitez au maximum votre activité physique