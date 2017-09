Le froid fait son retour : "J'ai rallumé le chauffage il y a déjà trois jours"

Avec des températures en-dessous des normales saisonnières, le week-end s’annonce frais partout en France. Avec un dilemme qui se pose : est-ce raisonnable d’allumer déjà le chauffage à la mi-septembre ?

On a déjà mis une couche supplémentaire cette semaine, il va falloir en rajouter une ce week-end. Selon Méteo France, les températures vont approcher samedi et dimanche celles d’un mois d’octobre. Avec des maximales comprises entre 12 et 18 degrés sur la moitié nord et quelques rares pointes à 20 degrés dans le Sud-Est. Les températures seront donc inférieures de 4 à 6 degrés par rapport aux normales de saison. Une fraîcheur remarquable mais pas exceptionnelle.

« Avec l’humidité dans un logement mal isolé, je n’ai pas eu d’autre choix que d’allumer le chauffage chez moi il y a trois jours déjà » raconte Anne, mère de famille habitant près de Metz où les températures sont descendues en dessous des 10 degrés cette semaine. « Je sais que ce n’est pas très écologique mais je ne chauffe que quand je suis à la maison ».

Ne pas dépasser les 19 degrés

Et Anne est loin d’être la seule à avoir céder à l’appel du radiateur. « Lorsque l’on descend en-dessous des 15 degrés, on constate immédiatement une augmentation de la consommation électrique » explique Stéphane Marie, responsable de la communication chez RTE, chargé du transport de l’électricité en France. « A chaque degré perdu, la consommation augmente de 1 100 mégawatts ». RTE s’attend donc à une augmentation de 2 000 mégawatts minimum ce week-end, soit l’équivalent de la consommation d’une ville comme Paris.

L’occasion de rappeler les bons réflexes à adopter pour chauffer votre maison : ne pas surchauffer et régler le thermostat à 19 degrés maximum.