En pleine vague de froid, Météo France a placé ce mercredi 47 départements en vigilance orange à la neige et au verglas de l'ouest au sud-est de la France en passant par la région parisienne. Une quatrième personne est morte de froid. 69 départements sont toujours en plan Grand froid.

En pleine vague de froid liée au "Moscou-Paris", ce courant d'air glacial venu de Sibérie, l'offensive du froid se poursuit. Météo France a placé 47 départements en vigilance orange à la neige et au verglas.

Sont concernés : Alpes-de-Haute-Provence (04), Hautes-Alpes (05), Alpes-Maritimes (06), Ardèche (07), Aube (10), Aveyron (12), Calvados (14), Charente (16), Charente-Maritime (17), Cher (18), Côte-d'Or (21), Côtes-d'Armor (22), Eure-et-Loir (28), Finistère (29), Gard (30), Haute-Garonne (31), Hérault (34), Ille-et-Vilaine (35), Indre (36), Indre-et-Loire (37), Loir-et-Cher (41), Loire-Atlantique (44), Loiret (45), Lozère (48), Maine-et-Loire (49), Manche (50), Haute-Marne (52), Mayenne (53), Morbihan (56), Nièvre (58), Orne (61), Saône-et-Loire (71), Sarthe (72), Paris et petite couronne (75-92-93-94), Seine-et-Marne (77), Yvelines (78), Deux-Sèvres (79), Tarn (81), Var (83). Vendée (85), Vienne (86), Yonne (89), Essonne (91) et Val-d'Oise (95).

La Haute-Garonne et le Tarn sont également placés en vigilance orange au vent. L'alerte a été levée pour les Landes et les Pyrénées-Atlantiques.

© Visactu -

Difficultés de circulation et perturbations de certaines activités économiques

Cet épisode de neige et de pluie verglaçante "est suffisamment notable pour engendrer des difficultés de circulation et perturber certaines activités économiques", a commenté Météo France.

L'organisme a mis en garde contre un risque important de pluies verglaçantes en fin de nuit et jeudi matin sur la partie est du pays. Et de préciser : "C'est un phénomène très dangereux, plus encore que la neige, qui remplace toutes les surfaces par une patinoire."

La moitié du pays sous la neige

Mercredi matin au Pays Basque, couvert de neige, le trafic sur la route et dans les airs était fortement perturbé. Le ramassage scolaire a été suspendu dans les agglomérations de Bayonne et de Pau (Pyrénées-Atlantiques), où entre 5 et 10 cm de neige sont tombés depuis 4h30. Aucun avion ne décolle de l'aéroport de Biarritz-Pays basque. La circulation est aussi très difficile sur les routes. Il faut compter jusqu'à 4h de bouchon sur l'A63 en direction de l'Espagne, selon le PC mobilité de Radio France. Des déneigements sont en cours.

La neige a commencé à tomber mercredi matin sur le sud-ouest du pays. Sur le Languedoc et l'Ardèche, 5 à 10 cm de neige sont attendus en plaine. Mais c'est surtout sur le nord de l'Hérault et l'ouest du Gard que des cumuls importants sont prévus, avec 20 à 40 cm. A Montpellier ainsi, il devrait tomber d'abord 5 à 10 cm, avant des chutes de pluie qui chasseront la neige, mais de nouvelles chutes de neige de 10 à 20 cm sont attendues mercredi soir.

Les flocons sont escomptés dans la nuit de mercredi à jeudi et jeudi matin sur le Nord-ouest, le Centre, la Bourgogne, le sud de la Champagne, avec des cumuls de 3 et 5 cm, localement 8 cm. L'Ile-de-France devrait également enregistrer quelques centimètres de neige dans la nuit.

© Visactu -

Ah bah il neige en Basquie 😊 pic.twitter.com/nafOCTgvV2 — Lasajfam (@Lasajfam) February 28, 2018

Quatre morts à cause de la vague de froid

La vague de froid a fait quatre morts en France. Le corps d'une nonagénaire, vraisemblablement morte de froid, a été trouvé mardi par un livreur à Belley (Ain) devant le portail de la maison de retraite où elle résidait.

Pour les autorités, outre les personnes à la santé fragile, la priorité restait la mise à l'abri des personnes vivant dans la rue. Ainsi à Paris, dans la nuit de lundi à mardi, 169 personnes ont été hébergées dans un centre d'accueil d'urgence ouvert porte de la Villette. A Calais, le dispositif de "mise à l'abri" des migrants a été activé dans le cadre du "Plan Grand Froid", pour la 39e fois depuis le 9 décembre.

Le plan Grand froid toujours activé dans 69 départements

Par ailleurs, 69 départements sont toujours, ce mardi, en plan Grand froid,- alors que trois sans-abri sont morts depuis vendredi.

Redoux 'brutal' attendu

Météo France prévoit un redoux "brutal" en fin de semaine dans le sud qui devrait se diffuser progressivement sur le reste du pays avant un week-end printanier. Après un mois de janvier historiquement doux et un début février neigeux, cet épisode de froid est marquant en raison de son caractère tardif. La France n'avait pas connu pareille vague de froid à cette période de l'année depuis 2005.