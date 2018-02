Une vague de froid s'abat sur la France depuis ce dimanche et le Loiret n'y échappe pas. Un anticyclone amène dans l'Hexagone une masse d'air glacial, venue de Russie. On surnomme d'ailleurs ce phénomène le Paris-Moscou.

Loiret, France

Certes, il va faire très beau ces prochains jours, mais il va surtout faire très froid en ce début de semaine ! Selon Eric Beaudonnet, prévisionniste pour Météo France à Bourges, "les températures seront systématiquement négatives le matin, et même assez fortement négatives".

De lundi à mercredi, au réveil, les températures devraient osciller entre -5°C et -7°C. L'après-midi, il faudra compter au mieux 0°C, ce qui signifie qu'il n'y aura certainement pas de dégel. Mais pour Eric Beaudonnet, "ce qui est important, ce sont les températures ressenties". En raison d'un vent de nord-est soutenu, "les températures que l'on ressent quand on met le nez dehors seront beaucoup beaucoup plus basses", poursuit le prévisionniste. Elles seront "fréquemment inférieures à -10°C, avec des pointes à -15°C ou -18°C par endroit", explique Eric Beaudonnet.

Une amélioration jeudi

Rassurez-vous, le froid ne devrait toutefois pas durer. Dès jeudi, les températures devraient repartir à la hausse. "On quitte la situation anticyclonique à partir de jeudi", détaille le prévisionniste de Méteo France. Les températures redeviendront positives dans l'après-midi, mais un peu de neige n'est pas à exclure en début de journée.

[Grand froid] En période de #GrandFroid, restez vigilant et suivez les conseils du @MinSoliSante. Si vous remarquez une personne sans abri ou en difficulté dans la rue, n'hésitez pas à appeler le « 115 » ! pic.twitter.com/6Gdubfu2OC — Asso Météo Centre (@AssoMeteoCentre) February 25, 2018

Face à cette chute des températures, la préfecture du Loiret a activé depuis plusieurs jours des mesures du plan grand froid. Les maraudes ont été renforcées, et une trentaine de place d’hébergement d'urgence supplémentaires ont été ouverte. La préfecture rappelle d'alerter le 115 si vous voyez des personnes qui vivent dans la rue..