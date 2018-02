Le mercure va descendre jusqu'à -6 et -8 en plaine, -12 en montagne. Le plan "grand froid" a été maintenu dans le Cantal et la Haute-Loire. Le redoux n'est pas annoncé avant le week-end prochain.

Auvergne, France

La vague de froid dite "Moscou-Paris" frappe la France dès ce dimanche. Ce courant d'air froid venu de Sibérie va s'installer pendant quelques jours sur tout le territoire français, et notamment en Auvergne. On va donc vivre les journées les plus froides de l'hiver en cette fin février. A quoi s'attendre en Auvergne ?

Les températures vont chuter

Selon Météo France, les trois prochaines nuits vont être très froides. Le mercure va descendre jusqu'à -6 et -8 degrés en plaine, jusqu'à -12 en montagne. Et ce n'est pas le soleil prévu lundi et mardi qui va réchauffer l'atmosphère. Les températures resteront négatives. En effet, un vent venu de nord-est en plaine va renforcer cette impression de grand froid, provoquant des températures ressenties très fortes, jusqu'à -15 degrés, et même -19 degrés à Saint-Flour dans le Cantal ce lundi.

Il va faire très froid selon Météo France - Capture d'écran - Météo France

Les quatre départements vont être touchés. Mardi sera la journée la plus froide. Dès mercredi, des nuages vont faire leur apparition. Il pourrait même tomber de la neige jeudi. Le redoux n'est annoncé que pour le week-end prochain, avec des températures de saison.

Le plan grand froid actif dans le Cantal et la Haute-Loire mais pas dans le Puy-de-Dôme

En conséquence, 29 départements de France ont activé le Plan "Grand Froid", qui permet de libérer des places d'hébergement supplémentaires pour les sans-abris. La préfecture du Cantal l'a activé depuis le 5 février dernier, il est donc maintenu pour cet épisode de froid. Idem pour la Haute-Loire, qui a dégagé 25 places supplémentaires d'hébergement d'urgence sur les 271 prévues toute l'année.

Le Plan Grand Froid est toujours activité en 43. Aussi, il est rappelé que le 115, numéro de l'urgence sociale, est activé 24h/24, qu'il est gratuit et anonyme, et permet d’orienter de façon immédiate les personnes en difficulté vers la structure d’hébergement la plus proche. pic.twitter.com/wYgoZqw3Jr — Préfet de la Haute-Loire (@Prefet43) February 23, 2018

Dans le Puy-de-Dôme, en revanche, le Plan "Grand Froid" n'a pas été activé. "Les places supplémentaires qui étaient nécessaires pour l'hébergement de toutes les personnes ont déjà été dégagées, donc le Plan Grand Froid n'a pas de grande utilité" explique Nicolas Dufaud, directeur de cabinet du préfet du Puy-de-Dôme. La RVHS (résidence hôtelière à vocation sociale) de Monanges a vu sa capacité augmentée de 30 places. Au total, c'est plus de 1 000 places qui sont disponibles dans le département. La maraude a également été renforcée et étendue jusqu'à 0h30.

La préfecture signale également qu'un gymnase pourrait être ouvert dans l'agglomération clermontoise pour les sans abris, si les conditions le nécessitent.

Le 115, numéro d'urgence à appeler, est activé 24 heures sur 24. Les écoutants répondront aux appels pour orienter les personnes en difficulté vers la structure d'hébergement la plus proche.

Les conseils à suivre

Les services de l'Etat donne une série de conseils afin d'acquérir "les bons réflexes en période de grand froid" :

- bien se couvrir, surtout au niveau des extrémités, ainsi que le nez et la bouche pour respirer moins d'air froid.

- limiter les efforts physiques, même lorsqu'on est en bonne santé.

-ne pas surchauffer son logement et faire vérifier ses installations de chauffage et de production d'eau chaude afin d'éviter les intoxications au monoxyde de carbone.

Une vague de grand #froid est annoncée à partir de dimanche et jusqu'à mercredi dans le département. Protégez-vous et partagez ces consignes pour la sécurité de tous ! https://t.co/R2gWfFKWlnpic.twitter.com/OBAhPHLJfu — Préfet du Puy-de-Dôme (@Prefet63) February 23, 2018

Un motif de soulagement cependant : ces températures très basses ne devraient pas battre le record des précédentes vagues de froid. A Clermont-Ferrand, il date du 14 février 1929. On avait recensé - 29 degrés.