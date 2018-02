Une vague de froid commence à gagner la France depuis mercredi, et devrait fortement s'accentuer d'ici dimanche, avec des températures ressenties jusqu'à -20°C dans certaines régions. Mais qu'est ce que le "froid ressenti" ? C'est la sensation de froid aggravée par le vent, comme l'explique le tableau ci-dessous.

© Visactu -

Température mesurée et température ressentie

En météorologie, la température donnée lors des bulletins météo est la température sous abri. "Mais la perception physiologique de la température varie d'un individu à l'autre, et selon les conditions atmosphériques (vent, pluie, ensoleillement…)", explique Météo France.

Le refroidissement dû au vent

En l'absence de vent, il se forme au contact de la peau une mince couche d'air réchauffé par l'organisme et humidifié par évaporation de l'eau présente à sa surface. Mais lorsqu'il y a du vent, cette pellicule isolante est continuellement balayée. La peau est alors au contact d'un air à la fois plus froid et plus sec, sans cesse renouvelé. Elle s'assèche et réchauffe l'air avec lequel elle est en contact pour rétablir cet équilibre, ce qui refroidit l'organisme.

Le froid ressenti, fruit d'un calcul savant

Pour quantifier cet effet, les météorologues calculent la température ressentie, ou indice de refroidissement éolien, à l'aide d'une relation mathématique empirique, qui tient compte de la température de l'air et de la vitesse du vent.

L'indice éolien est un nombre sans unité. "Par une température de l'air de -10°C et un vent de 30 km/h, il sera par exemple de -20. Cela signifie que la sensation sur la peau sera voisine de celle éprouvée sous une température de -20°C par une journée sans vent", précise Météo France.