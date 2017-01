Vague de froid en Gironde : le casse-tête des maraîchers

La vague de froid contraint les maraîchers à protéger leurs étals de fruits et légumes sans quoi c'est le gel assuré pour le cresson, les épinards et autres salades ... Reportage sur le marché d'Audenge.

Quand ils ont installé leurs stands à 6h00 ce mardi matin derrière l'église d'Audenge les températures étaient déjà négatives. Avec le lever du jour et l'arrivée du vent du Nord le thermomètre a encore baissé. Face à cette vague de froid les maraîchers doivent adopter la technique de la "couette" pour leurs produits sans quoi c'est le gel assuré et la poubelle à la fin du marché pour les fruits et légumes.

On a installé des bâches sur les légumes verts et branché un petit chauffage au pétrole pour nos pieds — Jean-Pierre, commerçant sur le marché d'Audenge

Jacky a mal anticipé la chute du thermomètre et se retrouve avec des tomates et des endives abîmées par le gel. Pas découragé pour autant, il promet à ses clients de belles promotions. Mais il n'y a pas foule sur le marché d'Audenge. Aujourd'hui les acheteurs ont sans doute préféré le chauffage du supermarché pour faire leurs achats.