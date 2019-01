Vague de froid en Meurthe-et-Moselle : les mesures de veille sociale sont renforcées

Ces prochains jours, Météo France prévoit des températures comprises entre - 8 et 0 degrés. Dans un communiqué, la préfecture à Nancy annonce qu'elle renforce les mesures de veille sociale mises en place durant l'hiver.

Meurthe-et-Moselle, France

La préfecture de Meurthe-et-Moselle à Nancy annonce ce mardi 22 janvier qu'elle "renforce les mesures de veille sociale en vigueur durant la période hivernale". Selon les prévisions de Météo France, les températures ces prochains jours seront comprises de - 8 à 0 degrés dans le département.

Le préfet Eric Freysselinard, décide de mettre en œuvre plusieurs mesures, comme la continuité de l'accueil de jour, repas du soir et hébergement d'urgence, une vigilance renforcée de la maraude sociale dans toute la Métropole du Grand Nancy (présence de 18h et 24 h) et des équipes de professionnels des opérateurs de l'hébergement.

Le 115 est le numéro d'urgence à appeler pour signaler toute personne en situation de détresse sur l'espace public.

