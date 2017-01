Vague de froid : jusqu'à -13 degrés ce mercredi à Orléans

Le Loiret est en vigilance jaune "grand froid", au moins jusqu'à vendredi. Parce qu'au-delà des températures négatives prévues pour les prochains jours, ce sont les températures ressenties qui seront particulièrement froides

"Pour émettre nos bulletins de vigilance grand froid, nous nous basons toujours sur les températures ressenties" explique Philippe Prasalek, prévisionniste Météo-France à Bourges. "Parce que ce sont les températures réelles, celles qui tiennent compte du vent". Ce vent qui n'est pas très fort, autour de 20 kilomètres heures, mais qui vient du nord-est et qui est glacial. "Ce sont les canadiens, bien plus souvent soumis à ces phénomènes de froid et de vent, qui ont élaboré cette formule mathématique permettant d'émettre les bulletins d'alerte" dit Philippe Prasalek. "Parce qu'avec le vent, l'eau à la surface de votre peau s'évapore beaucoup plus rapidement, et renforce cette sensation de froid".

-13 degrés mercredi, -12 degrés jeudi et vendredi

Prévisions de Météo France (capture écran) - Anne Oger

Voilà pour les explications scientifiques, côté températures, elles seront effectivement très froides, au moins jusqu'à vendredi. Avec par exemple jusqu'à -5 degrés ce mercredi matin sous abrià Orléans, mais -13 degrés en réalité. -12 degrés ressentis jeudi, et -5 l'après-midi. Même chose vendredi. "Après pour le week-end, les températures semblent remonter légèrement, mais on ne calcule pas les températures ressenties au-delà de quatre jours, il est donc difficile de dire ce qui se passera. Pour le moment, on reste en vigilance jaune jusqu'à vendredi, ça c'est sûr" précise Philippe Prasalek.