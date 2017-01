Vague de froid : la mairie de Bordeaux éteint ses monuments

La température est descendue à -3 degrés sous abri ce mercredi matin à Bordeaux. Face à la vague de froid et aux besoins d'électricité, la ville de Bordeaux a décidé de ne pas éclairer les monuments de la ville jusqu'à lundi prochain.

Fini les éclairages publics décoratifs dans Bordeaux. Du moins provisoirement. La mairie répond aux nécessaires économies d'énergie en raison de la vague de froid. A partir de ce soir et jusqu'à lundi prochain les façades sur les quais, les portes (porte de Bourgogne, porte Cailhau, etc) et l'Hôtel de ville ne seront plus éclairés. Il s'agit de limiter les pics de consommation électrique enregistrés en ce moment. Il fait froid ce mercredi en Gironde comme partout en France. Météo France a enregistré moins 3 degrés à Bordeaux à l'aube, il faisait moins 5 à Bazas, dans le sud du département. Pour autant, rien à voir avec les températures polaires enregistrées dans certaines régions. Il faisait moins 16 degrés ce matin en Saône et Loire.