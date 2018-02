Territoire de Belfort, France

Le Territoire de Belfort est actuellement au niveau 1 du plan Grand Froid. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ?

Sophie Elizéon : Ça veut dire qu'il y a un certain nombre de places d'hébergement supplémentaires qui peuvent être mobilisées et que nous allons à la rencontre des personnes privées de logement. Cela signifie le renforcement des maraudes. Aujourd'hui, des bénévoles de la protection civile, de la Croix Rouge et de la Fondation Armée du Salut circulent 7 jours sur 7 en soirée jusqu'à minuit à la rencontre des personnes qui restent dans la rue pour leur proposer des places d'hébergement. Et puis il y a aussi la mise à disposition du 115, qui permet à chacun de signaler une personne à la rue.

Est-ce qu'aujourd'hui le nombre de places disponibles suffit dans le Territoire de Belfort ?

Sophie Elizéon : Il faut savoir que dès le 1er novembre, on entre dans la période de veille hivernale qui permet déjà de mettre à disposition une quarantaine de places supplémentaires. Ensuite on peut passer à un niveau de temps froid qui nous permet de mobiliser une dizaine de places supplémentaires, ce que nous avons fait en réalité dans le Territoire de Belfort dès le 1er novembre. Puis on peut passer à un épisode de grand froid, avec deux niveaux, qui peut permettre de mobiliser encore une trentaine de places de plus en ouvrant l'accueil de jour la nuit et si nécessaire, en mobilisant des chambres d'hôtel. Mais aujourd'hui toutes les places ne sont pas pourvues donc on a encore possibilité d'accueillir des personnes qui seraient à la rue.

Est-ce qu'il y a aujourd'hui des personnes qui refusent les hébergements et qui dorment dans la rue dans le département ?

Sophie Elizéon : Malheureusement, il y a des personnes qui vivent dans la rue depuis très longtemps et qui refusent les propositions d'hébergement, qu'elles soient individuelles ou collectives. J'ai demandé à ce qu'on puisse apporter des réponses individuelles, en chambre d'hôtel par exemple, pour des personnes qui ne veulent plus entendre parler d'hébergement collectif mais, même là, nous avons des difficultés parfois. Donc évidemment on respecte les décisions, même si elles nous paraissent incongrues, des personnes qui refusent d'être mises à l'abri. Les maraudeurs restent le plus longtemps possible à leur côté. On leur propose des boissons chaudes et des couvertures de survie notamment, et bien sûr s'il y a un problème de santé, il y a la possibilité d'une hospitalisation.

En période de froid, l'accueil de jour de l'Armée du Salut est transformé en accueil de nuit, avec des lits de camps. Est-ce qu'on peut se satisfaire de ça ?

Sophie Elizéon : Evidemment ce n'est pas très satisfaisant. Mais ces périodes de grand froid sont relativement rares et mobiliser des places supplémentaires pérennes pendant tout le temps de la veille hivernale, qui resteraient vide pendant plusieurs mois, serait contre-productif. Mais cela permet quand même une mise à l'abri pour éviter que des personnes dorment dehors dans des conditions qui ne sont pas tolérables d'un point de vue sanitaire.

Quels conseils pouvez-vous donner aux Terrifortains en cette période de grand froid ?

Sophie Elizéon : Si vous apercevez quelqu'un qui est dans la rue, il faut appeler le 115. Mais il y a aussi d'autres personnes qui peuvent être vulnérables. Il y a les personnes âgées qui, avec l'âge, ressentent moins le froid, mais aussi les nourrissons. Il vaut mieux éviter de sortir si c'est possible, mais aussi de surchauffer les logements, ce qui implique d'autres risques. Il est préférable d'éviter les gros écarts de températures.