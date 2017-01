Vague de froid : la qualité de l'air en baisse en Mayenne

Air Pays de la Loire, l'organisme qui contrôle la qualité de l'air dans la région, a noté une dégradation.

C'est une des conséquences de la vague de froid. La baisse des températures entraîne une dégradation de la qualité de l'air en Mayenne, notamment à cause des émissions de polluants liés aux systèmes de chauffage.

Le seuil d'information et de recommandation sur les niveaux en particules fines est dépassé pour vendredi et samedi en Mayenne.

En conséquence, évitez l'utilisation de la voiture en solo, privilégiez les transports en commun et le covoiturage - Pour les trajets courts, pensez à la marche à pied ou au vélo. - Si vous prenez votre voiture, adoptez une conduite souple et modérez votre vitesse. - Maîtrisez la température dans votre logement ou votre lieu de travail. - Evitez l’utilisation, en chauffage d’agrément, des cheminées à foyers ouverts ou des poêles et inserts anciens. - Respectez l’interdiction de brûlage à l’air libre des déchets verts, apportez-les en déchetteries.