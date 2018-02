Occitanie, France

La vague de froid va peu à peu quitter la France. Depuis dimanche soir, un air glacial a recouvert tout le pays. Des températures en moyenne 10 degrés en dessous des normales de saison. Du coup, la consommation électrique a bondi. Elle a quasiment doublé hier soir par rapport à la consommation début janvier : 95 000 MW contre 48 000 MW.

Toutes les équipes mobilisées

Réseau de Transports d'Electricité, RTE, qui est chargé d'assurer l'équilibre avait assuré qu'il n'y aurait pas de coupures. Pour cela, tous les ressources françaises ont été mobilisées. Les centrales nucléaires mais également l'énergie hydroélectrique.

Sur leurs ordinateurs, les équipes peuvent contrôler tous les paramètres en temps réel © Radio France - Thomas Biet

En Occitanie, la SHEM produit chaque année de l'électricité pour 1 million de personnes avec ses 12 barrages et ses 56 usines (dans les Pyrénées et le sud du Massif central). La coordination se fait à Balma près de Toulouse. C'est depuis le siège que l'on gère la production d'électricité en fonction des commandes (prévisions la veille pour le lendemain en fonction des contrats passés). Depuis lundi, toutes les équipes sont mobilisées : environ 200 personnes, c'est deux fois plus qu'en temps normal. "Pour pouvoir réparer en cas de problème. En ce moment, il faut que toutes les installations produisent. On en est à 99% des capacités" souffle un technicien.

20% de production supplémentaire

Ce mardi, la SHEM a produit 500 mégawatts, c'est 20% de plus que pour une période hivernale classique. Les barrages ont un gros avantage, c'est que ce sont des sortes de "piles géantes". Alors que l'électricité se stocke très mal, l'énergie est conservée sous forme hydraulique. "On peut activer le système en une quinzaine de minutes" explique Christophe Nancel, le directeur des opérations.

Douceur salvatrice en janvier

S'il n'y a pas eu de tension sur le réseau ces derniers jours, c'est aussi grâce à un début d'hiver très doux et pluvieux, y compris en montagne. Du coup, les barrages ont largement de quoi assurer une bonne production.