En pleine vague de froid liée au "Moscou-Paris", ce courant d'air glacial venu de Sibérie, Météo France a placé, ce mardi, neuf départements en vigilance orange à la neige et au verglas. Il a notamment neigé à Paris et en Corse ce mardi. 69 départements sont toujours en plan Grand froid.

Alors que la vague de grand froid qui a commencé à toucher la France dimanche se poursuit, neuf départements du sud de la France sont placés en vigilance orange neige-verglas, selon le dernier bulletin publié par Météo France ce mardi à 16h.

Il s'agit des Landes, des Pyrénées-Atlantiques, des Alpes-Maritimes, de l'Aveyron, du Gard, de l'Hérault, de la Lozère, du Tarn et du Var.

De 3 à 7 centimètres de neige en Aquitaine, jusqu'à 40 cm dans l'Hérault et le Gard

À partir de la fin de la nuit prochaine et matinée, la neige commencera à tomber sur les départements en vigilance orange. Sur le sud de l'Aquitaine, l'épisode neigeux déposera 3 à 7 cm de neige fraîche jusqu'en plaine. La neige sera rapidement remplacée par de la pluie à partir de la mi-journée.

Tarn et Aveyron seront concernés dans une moindre mesure par les chutes de neige, mais un risque de pluies verglaçantes dans certaines vallées abritées du vent justifie ce passage en vigilance orange.

L'épisode neigeux sera durable sur les départements du Languedoc, le Var et les Alpes-Maritimes, générant des cumuls en plaine de l'ordre de 5 à 10 cm, localement 15 cm. On attend des cumuls plus importants, même à basse altitude sur le nord de l'Hérault et l'ouest du Gard avec 20 à 40 cm de neige. . Il devrait également neiger dans la Drôme et en Ardèche.

De la neige en Corse et à Paris, la mer gèle à Saint-Brieuc

Après des chutes de neige sur Bastia lundi, la baie d'Ajaccio s'est réveillée sous un manteau blanc, du jamais vu depuis 1986, selon Météo France. En conséquence, les vols au départ et à destination d'Ajaccio et de Figari ont été suspendus.

Lundi déjà, à Nice, de gros flocons avaient déjà parsemé la célèbre Promenade des Anglais et sa plage.

⚠️❄️ 26/02/2018 (14h20) - En #direct du quai des États-Unis à #Nice. À 14h00, il neige toujours sur quasiment l’ensemble de notre belle région #CotedAzurFrance avec localement 5 à 10cm dans les terres. Près des côtes, la neige tient dans certains secteurs ❤️❄️ #Nice06pic.twitter.com/ytiVtR0uyJ — Météo Côte d'Azur ☀️ (@MeteoCotedAzur) February 26, 2018

Il a également neigé à Paris ce mardi.

#vaguedefroid : même si ce n'est presque rien, les giboulées de #neige ont pris de l'importance en IDF - dans les bulletins d'hier, il n'était pas prévu le moindre flocon alors qu'actuellement, les sols sont blancs dans #Paris - vidéo Guillaume Séchet pour https://t.co/pIG411vwZ5pic.twitter.com/j1UbNaDcpV — Météo Villes (@Meteovilles) February 27, 2018

Dans la baie de Saint-Brieuc, le froid glacial a même fait geler la mer ce mardi.

Mettez un Damart et allez donc vous promener... #SaintBrieucpic.twitter.com/Zkc37c1VIb — Johan Moison ☉ (@MoisonFBA) February 27, 2018

Le plan Grand froid toujours activé dans 69 départements

Par ailleurs, 69 départements sont toujours, ce mardi, en plan Grand froid, alors que trois sans abri sont morts depuis vendredi.