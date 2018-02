Mareau-aux-Prés, France

Si la vague de froid qui touche le pays ne rassure pas les maraîchers locaux, les viticulteurs, eux, voient plutôt d'un bon œil la chute des températures. "C'est positif, on l'attendait depuis un moment", confie Hubert Piel, qui possède plusieurs hectares de vignes sur la commune de Mareau-aux-Près et ses environs. La raison est simple : le froid devrait empêcher la vigne de démarrer trop tôt, et donc de geler au mois d'avril, comme ce fut le cas l'année dernière.

Le froid devrait empêcher la vigne de pousser trop vite

"S'il fait trop beau, les bourgeons gonflent, et la vigne peut vraiment démarrer de bonne heure", poursuit Hubert Piel. "Là, elle est vraiment en période de végétation, avec la neige puis le froid." Concrètement, les températures doivent avoisiner les 10°C pour que la vigne se mette à pousser. "On a déjà eu des années avec 10°C de moyenne en février ou début mars", se rappelle le viticulteur.

La vigne n'a pas encore poussé. © Radio France - Etienne Escuer

En 2012, du gel en février... mais aussi en avril !

Pour autant, un épisode de gel en février garantit-il des mois de mars et avril sans grand froid ? Hubert Piel aimerait y croire mais se souvient de 2012 : "En février, on a eu -15°C pendant une semaine et de la neige. Mais malheureusement, on a gelé beaucoup au mois d'avril, donc ça ne veut rien dire !"

Les vignes d'Hubert Piel, à Mareau-aux-Prés. © Radio France - Etienne Escuer

Toujours est-il que "moralement, ce gel en février, c'est quand même mieux", selon Hubert Piel. "Au moins, on peut espérer un beau mois d'avril. Mais le climat est tellement perturbé en ce moment !"