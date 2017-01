Vague de froid : sale temps pour les vendeurs ambulants mayennais

Une ambiance polaire ce jeudi encore en Mayenne : - 5° degrés attendus à Laval dans la matinée, - 4° à Château-Gontier, - 3° à Ernée et - 2° à Pré-en-Pail. La vague de froid pris ses quartiers dans l’ouest de la France. Au grand désespoir de ceux qui travaillent dehors...

C’est une période délicate pour les commerçants qui travaillent sur les marchés : pas facile de trimer en extérieur depuis quelques jours. Les commerçants du marché de Lassay-les-Châteaux en savent quelque chose. Philippe vend des chaussures et des vêtements : «En ce moment, je remballe beaucoup plus tôt que d’habitude : il n’y a personne ! Dès qu’il fait froid, les gens ne sortent plus : ils vont dans les magasins et dans les centres commerciaux, là-bas c’est chauffé. »

Il y a moins de clients au marché mais aussi moins de commerçants qui exposent : le primeur et le maraîcher sont aux abonnés absents ce mercredi. Là non plus, Philippe n’est pas surpris : «Tout ce qui est fruit et légumes, ça peut geler. Ça leur coûterait presque plus cher en chauffage que de venir faire la recette au marché ! »

Parmi les rares commerçants présents à Lassay ce mercredi, il y a Hervé . Il vend des saucisses, des galettes et des sandwiches… et il travaille en manches courtes dans son camion ! : «Je n’ai jamais froid au bras ! Je suis plutôt sensible des bronches. Mais j’ai des astuces pour ne pas trop geler : j’allume le barbecue dès mon arrivée… ça tient chaud, je vous assure ! »

Les clients finissent par être plus nombreux à l’heure du repas, comme Danièle qui cherche le soleil en faisant la queue : « A l’ombre, ça caille ! Il fait - 2° ! Avec ce temps-là, ce sont les bistros qui doivent faire de belles recettes ! »

Le Préfet de la Mayenne a décidé de maintenir le plan grand froid pour ce jeudi. Les températures devraient commencer à remonter d'ici la fin de la semaine.