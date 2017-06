Val d'Oise - Des restrictions d'eau dans 47 communes en raison de la sécheresse

C'est une situation de sécheresse jugée préoccupante par la préfecture du Val 'Oise. 47 communes sont désormais sous le coup d'un arrêté préfectoral de restriction de l'usage de l'eau.

Le déficit de pluviométrie des derniers mois et les fortes températures de ces derniers jours ont entraîné une baisse sensible des débits des rivières bien que le niveau des nappes souterraines soit satisfaisant. C'est le constat de la préfecture du Val d'Oise qui a décidé de prendre un arrêté limitant l'usage de l'eau pour 47 communes ou le niveau d'alerte a été franchi. 122 autres communes ont, elles, franchi le seuil de vigilance.

Selon le communiqué de presse la préfecture du Val d'Oise : "Les conditions climatiques actuelles ne sont pas favorables à une recharge des nappes et des rivières et la période d'étiage devrait durer plusieurs semaines, d’autant que l’été n’a pas encore commencé.Des mesures particulières de restriction des usages de l'eau sont donc rendues nécessaires dans les bassins hydrographiques de la Plaine de France et Parisis et du Vexin."

Pour les particuliers, le lavage des voitures est interdit

Les restrictions concernent le lavage des véhicules qui est interdit, sauf dans les stations professionnelles et sauf pour les véhicules ayant une obligation réglementaire (véhicules sanitaires ou alimentaires) ou techniques (bétonnière, etc.) et pour les organismes liés à la sécurité, pas d'arrosage non plus des pelouses, d' espaces verts publics ou privés et des espaces sportifs de toute nature, des terrains de golf, des jardins potagers entre 10 h et 20 h, l’alimentation des fontaines publiques en circuit ouvert est interdite. Les agriculteurs sont également touchés avec une restriction horaire entre 10h et 18h sur l’irrigation des grandes cultures, par prélèvements en rivière, nappe d’accompagnement ou par forage. Pas de remplissage des piscines privées.

Listes des communes du bassin versant Plaine-de-France et Parisis en seuil d'Alerte

ARNOUVILLE LES GONESSE , ATTAINVILLE ,BAILLET EN FRANCE

BELLEFONTAINE, BELLOY EN FRANCE, BONNEUIL EN FRANCE

BOUFFEMONT , BOUQUEVAL, CHATENAY EN FRANCE

CHAUMONTEL ,CHENNEVIERES LES LOUVRES ,EPIAIS LES LOUVRES

EPINAY CHAMPLATREUX, EZANVILLE , FONTENAY EN PARISIS

FOSSES, GARGES LES GONESSE, GONESSE

GOUSSAINVILLE, JAGNY SOUS BOIS, LASSY

LE MESNIL AUBRY, LE PLESSIS GASSOT, LE PLESSIS LUZARCHES

LE THILLAY , LOUVRES, LUZARCHES

MAFFLIERS, MAREIL EN France, MARLY LA VILLE

MOISSELLES, MONTSOULT, NERVILLE

NOINTEL, PRESLES, PUISEUX EN FRANCE

ROISSY EN FRANCE, SAINT MARTIN DU TERTRE, SAINT WITZ

SEUGY, SURVILLIERS, VAUD' HERLAND

VEMARS, VIARMES, VILLAINE SOUS BOIS

VILLERON, VILLIERS LE SEC