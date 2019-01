Ile-de-France : retour de la neige jeudi matin, pas de transports scolaires dans le Val-d'Oise

Il n'y aura pas de transports scolaires jeudi dans le Val-d'Oise mais les écoles, collèges et lycées seront ouverts. Le préfet a pris cette décision par prudence à cause du verglas qui sera présent jeudi sur les routes. Selon Météo France, la neige revient en Ile-de-France jeudi vers 07h00.

Val-d'Oise, France

La neige est attendue à nouveau sur l'Ile-de-France entre 07h00 et 13h00 jeudi. Ensuite Météo France prévoit de belles éclaircies et un retour de la neige avec de la pluie mêlée dans la soirée vers 19h00. L'épisode neigeux devrait durer jusqu'à 01h00 du matin vendredi.

Les chutes de neige ont été importantes mercredi matin dans le Val-d'Oise et un centre de crise avait été ouvert vers 08h30. Il a été désactivé à 15h00. Plus que la neige, c'est le froid qui va poser un problème cette nuit et jeudi dans le département.

Transports scolaires suspendus jeudi dans le Val-d'Oise

Les températures pourraient descendre jusqu'à -4 degrés, indique la préfecture du Val-d'Oise. Avec ce froid, le verglas est à craindre. Le préfet du Val-d'Oise ne veut prendre aucun risque. Il a donc décidé qu'il n'y aurait pas de transports scolaires jeudi toute la journée "pour la sécurité des élèves", dit-il dans un communiqué.

Attention, les établissements scolaires restent ouverts et accueilleront les enfants jeudi.

Prudence sur les routes

La préfecture du Val-d'Oise recommande aussi à ceux qui ne pourront pas éviter de se déplacer en voiture de diminuer leur vitesse et d'augmenter les distances de sécurité.