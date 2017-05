Valence : une crèche évacuée à cause de la foudre

La crèche municipale Maurice Ravel, à Valence, a dû être évacuée ce vendredi après-midi. En cause, les orages et la foudre. Un éclair est tombé près des bâtiments et a déclenché l'alarme. Pas de blessés, mais plus d'une centaine d'enfants ont dû être évacués.

La foudre est tombée près d'une crèche ce vendredi après midi à Valence, dans la Drôme. Vers 15h30, un éclair a frappé le sol non loin des bâtiments de la crèche Maurice Ravel. Personne n'a été touché, mais le choc électrique a fait disjoncter le compteur de l'établissement et l'alarme s'est déclenchée.

Les enfants et le personnel mis à l'abri sous un préau

Les enfants et le personnel, 126 personnes en tout, sont donc sortis de la crèche et ont attendu sous un préau. Vendredi vers 18 heures, les équipes de la ville et la police étaient toujours sur place, surtout pour vérifier que ni le bâtiment ni le système électrique n'ont été endommagés.

Selon Météo France, il y a eu environ 3 000 impacts de foudre ce vendredi après-midi en Drôme et en Ardèche.