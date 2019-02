VIDÉO - Vallée de la Vézère : la falaise des Eyzies fait peau neuve

Depuis ce lundi 18 février, une vingtaine de personnes travaillent à dégager et déboiser la falaise au dessus du pôle international de la préhistoire aux Eyzies. Un chantier impressionnant et périlleux.

Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil, France

Si vous êtes passés aux Eyzies en ce début de semaine, vous n'avez pas pu les manquer. Des hommes en orange qui déboisent à flanc de falaise au dessus du pôle d'interprétation de la Préhistoire.

Ils sont harnachés pour une opération plutôt périlleuse réalisée dans le cadre du programme "grand site" démarré en 2009 avec le ministère de l'Environnement de l'époque. Fond de Gaume a d'abord été nettoyée en 2009, puis le Téoulet, au-dessus des Bisons dans la Vallée de la Vézère en 2014 et la terrasse au-dessus du Pôle sur le site de la grotte Richard en 2017.

Une nouvelle opération de déboisage à l'automne

Une vingtaine de personnes ont travaillé d'arrache-pied pendant deux jours. Des agents du département venus assurer un conseil, du personnel de la commune des Eyzies, du pôle de la préhistoire, du syndicat de la rivière de la vallée Vézère et deux spéléologues du club de Périgueux. Certains ont travaillé en rappel. Il s'agissait de couper des arbres sur le bord et sous la falaise. Elle n'avait pas été nettoyée depuis 60 ans et elle est désormais comme neuve (ou presque). Une nouvelle opération de déboisage est prévue à l'automne.