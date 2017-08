Vallée du Gier : les agriculteurs s'adaptent comme ils peuvent à la sécheresse

Des restrictions d'eau sont en cours dans la Loire depuis le début de l'été. Elles ont été renforcées vendredi dans la vallée du Gier, une zone où les agriculteurs n'ont généralement pas de système d'irrigation mais malgré tout un besoin important en eau.

Depuis le début de l'été la Loire traverse une période de sécheresse qui incite la Préfecture à mettre en place des mesures de restriction dans l'utilisation de l'eau. Vendredi dernier, un 4e arrêté estival a été publié. Il renforce les mesures appliquées depuis plusieurs semaines déjà. Les Monts-du-Lyonnais et le Roannais sont eux aussi au niveau d'alerte et rejoignent les Monts du Forêt et le secteur du Rhins-Sornin. Mais la zone la plus touchée, et donc la plus surveillée par la Préfecture, c'est la vallée du Gier, placée depuis 3 jours et au moins jusqu'au 30 septembre en "alerte renforcée", c'est à dire le 3e niveau sur 4, le prochain étant l'état "de crise".

Dans ce secteur les particuliers sont appelés à faire attention à la consommation d'eau et il leur est interdit d'arroser leur pelouse, de remplir leur piscine ou de laver leur voiture. Quant aux agriculteurs, l'usage de l'eau est également très limité, ce qui forcément a des conséquences négatives sur les exploitations même si la vallée du Gier est moins fournie en systèmes d'irrigations que les Monts du lyonnais par exemple, et donc moins soumises aux restrictions. Mais de l'eau il y en a besoin, toujours. Alors dans sa Ferme de l'épi vert à Rive de Gier Maxime Pioteyry, a une parade : une retenue collinaire. "C'est uniquement de l'eau de ruissellement" précise det agriculteur bio. "J'ai environ 3000 mètres cube disponibles pour l'irrigation, principalement pour les légumes. Il a fallu commencer à puiser très tôt, dès la fin-mai, début-juin. La sécheresse perdure et il a fallu gérer et ne pas balancer des grosses quantités d'eau d'un coup".

Cette été Maxime Pioteyry a mis de côté sa production de pommes de terre, il a fait l'impasse sur les céréales. Un peu plus haut, sur le GAEC la Boutarie à Farnay, Laurent Fond produit du lait. Il a un forage et un puits mais c'est très insuffisant : _"On n'a pas de capacité d'irrigation, on n'a pas de stockage d'eau. Nos récoltes de maïs et l'herbe qu'on aurait pu avoir cet été, on ne les a pas eu. Il va donc nous manquer la valeur de trois mois de récolte de fourrage". _Aujourd'hui les barrages, les retenues collinaires semblent être des solutions viables, qui pourraient profiter à chacun, surtout dans une zone régulièrement soumises aux inondations, comme en 2008. "S'il y en avait un peu plus dans notre secteur pour capter de l'eau hivernale qui finalement serviraient aussi de tampon au moment des crues... C'est une idée très intéressante à creuser" analyse Maxime Pioteyry. Des financement existent déjà pour un investissement qui peut vite se chiffrer en dizaines de milliers d'euros.