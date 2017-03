Vals-les-Bains: des arbres au bord de la Volane pour calmer les crues

Les berges de la Volane ont été renforcées en rive gauche dans la traversée de Vals-les-Bains (Ardèche). Ces travaux devraient sécuriser les abords et limiter la vitesse de la rivière lors des crues.

Jusque là, pour sécuriser une berge, on disposait des gros blocs de pierres cimentés entre eux. On appelle ça un enrochement: ça maintient la berge et ça évite à la rivière d'éroder la rive.

Des arbres et des arbustes à la place des blocs de béton

En regardant la nature, les spécialistes ont essayé de la reproduire. Les arbres et arbustes des bords de rivière ont deux avantages: ils maintiennent les berges et ralentissent le courant au moment des crues. C'est donc ce qui a été réalisé à Vals-les-Bains. La Volane menaçait une route ainsi que l'école maternelle Saint-Martin en rive gauche. La berge à cet endroit a donc été redessinée puis replantée. Les arbres et des arbustes sur une toile géotextile vont permettre d'ici trois ans de retenir la berge via leurs racines mais aussi de ralentir le courant en cas de crues très sévères sur la Volane.

Des travaux importants

Les travaux de protection des berges de la Volane à Vals-les-Bains - Syndicat de rivière Ardèche Claire

Le coût des travaux s'élève à 90.000€, financé à 60% par la commune et 40% par l'Etat dans le cadre du plan de lutte contre les inondations.