Vaucluse : une marche de soutien pour sauver les oiseaux blessés

Avignon, France

Le centre Buoux recueille chaque année près de 1500 animaux blessés pour les soigner. Ce sont en majorité des oiseaux, quelques petits mammifères comme les écureuils et les hérissons.

A l'appel de la Ligue pour la protection des oiseaux, près de 100 personnes ont défilé dans les rues d'Avignon dans la matinée de samedi 6 avril, au départ de l'île de la Barthelasse jusqu'à la préfecture, pour soutenir ce centre. Pour cause, il a été contraint de mettre la clef sous la porte en février, faute de financement en 2019.

La marche organisée à Avignon pour soutenir le centre Buoux a commencé au départ de l'île de la Barthelasse pour se terminer devant la préfecture où une délégation a été reçue. © Radio France - Elsa Vande Wiele

"Nous n'acceptons plus les nouveaux animaux simplement parce que nous voulons être sûrs de pouvoir les soigner correctement", regrette amèrement Jean-Luc Robinet, bénévole de la LPO en Provence-Alpes-Côtes d'Azur.

La remise en liberté du dernier grand rapace en soins à Buoux devait avoir lieu ce matin-là mais elle a été reportée à cause de la météo.

120 000 euros nécessaires

"Sans le centre Buoux, de nombreux animaux ne pourront plus être soignés", déplorent les participants de la marche citoyenne © Radio France - Elsa Vande Wiele

Les besoins du centre sont aujourd'hui estimés à 120 000 euros chaque année. "Pour l'instant, les pouvoirs publics nous versent un tiers de cette somme. Nous avons au moins besoin des deux tiers", commente Magali Goliard, directrice adjointe de la LPO PACA, qui souhaite une solution sur le long terme.

"Nous sommes un centre régional donc nous récupérons les animaux des six départements de la région PACA", explique Jean-Luc Robinet. Aujourd'hui la LPO envisage de s'orienter vers des centres de soin départementaux. "Tout se fera en fonction de ce que mettront en oeuvre la Région et l'Etat. Sans argent, on fermera", prévient le bénévole.