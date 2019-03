Vauville : la route du Thot fermée... pour laisser passer les tritons

Vauville, France

L'arrêté municipal a été pris vendredi 1er mars et s'étend jusque vendredi prochain, le 8 mars 2019. Au cœur des préoccupations municipales à Vauville (Manche) : la sauvegarde des amphibiens. La route du Thot est fermée pendant une semaine pour faciliter la reproduction des tritons. En effet, entre les terres où les tritons hibernent et la mare où ils se reproduisent, il y a une route. Un dispositif un peu excessif au goût de certains habitants.

Dans le village, Rolland, qui a une maison en bordure de la réserve naturelle sourit : "Au café, ça anime les discussions. Il y en a même qui sont allés taguer la route pour protester... Heureusement, tout s'est effacé avec la pluie." Gérard fait partie des habitants de Vauville qui font la grimace : "Je prends cette route tous les jours ! Je ne comprends pas... les tritons se reproduisent la nuit : pourquoi couper la journée ? L'autre itinéraire est plus loin de deux kilomètres, je perds du temps."

Une moindre peine au vu des enjeux selon Marie-Léa Travert, biologiste qui travaille à la réserve, pour elle il s'agit de protéger la biodiversité : "Ces tritons, et surtout les tritons crêtés comme on a ici, sont très rare, et à Vauville, on a la plus grande population de tritons. Avant la mise en place de cette mesure, des dizaines de milliers de tritons se faisaient écraser." 35.000 tritons vivent sur la Réserve, un patrimoine essentiel rajoute la spécialiste : "Grâce aux tritons, on a aussi un indicateur sur les zones humides, qui sont très rares en France et partout dans le monde. D'où l'intérêt de les préserver." Le dispositif a fait ses preuves, il sera reconduit au printemps.