Vaux-sur-Mer, France

On surfe à Vaux-sur-Mer ! Sur l'actualité sportive du moment ... la coupe du monde de football ! Surprise, sur la plage de Nauzan, un cendrier d'un nouveau genre vient d'être installé. Il est bleu, d'une hauteur d'environ 70 centimètres, pour 30 centimètres de largeur, mais il est très novateur dans le sens où les fumeurs sont invités à jeter leur mégot soit à gauche en estimant que c'est la France qui passera le 8è de finale ce samedi, ou soit à droite pour l'Argentine.

Une façon comme une autre d'attirer l’œil du fumeur qui s'apprête à jeter son mégot par terre. Ce genre de cendrier existe déjà en Angleterre, ou en tout cas ce principe viendrait de là. Pour la bonne cause, il a été revu et corrigé pour être implanté dans 7 communes de la communauté d'agglomération de Royan Atlantique ( St Palais sur Mer, Meschers-sur-Gironde, St George de Didonne, les Mathes-la Palmyre, Royan, Vaux sur mer, La Tremblade-Ronce les bains ).

Sur un visuel au centre du cendrier, il y a de petites explications, avec des chiffres très marquants. Un mégot pollue 500 litre d'eau tout au long de son parcours. Il y a 2500 substances nocives dans un mégot, et il met jusqu'à 5 ans pour se dégrader dans le milieu naturel. Et un rappel permet aussi de se rendre compte que les mégots jetés au sol finissent un jour dans la mer, qu'il n'y a pas de filtre assez performant pour les bloquer avec les eaux pluviales.

Quelques commerçants du bord de plage saluent l'initiative, et espèrent ne plus à avoir trop de mégots à nettoyer devant leur enseigne le lendemain à l'ouverture. Les fumeurs eux sont surpris et se laisseraient bien prendre au jeu de glisser son mégot comme un pronostique. Marc lui ne fume pas, et pense qu'en France il faut toujours passer par le répressif pour bien faire comprendre les choses aux récalcitrants. Une amende pour jet de mégot sur la voie publique ... cela existe. Chaque commune fixe le prix de l'amende, et elle atteint vite les 68 euros. De quoi donner l'envie de le glisser plutôt dans ce genre de cendrier !

Une nouvelle génération qui pourrait vite se généraliser aux abords des bars ou des discothèques. Son coût reste un obstacle pour le moment, 295 euros hors taxe. Une commande groupée permettrait de faire baisser un peu ce tarif. Quant à la question qui pourrait y être inscrite après la coupe du monde ... Les élus envisagent de poser des questions sur le patois ... Comme par exemple, que veut dire "buffer" en Saintongeais ? Souffler, colonne de droite ou manger colonne de gauche ? Souffler est la bonne réponse, mais dans ce cas, même une mauvaise réponse satisferait bien les élus des communes concernées. L'essentiel étant bien sûr d'éviter une baignade en compagnie de mégots.