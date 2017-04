VIDEO : travaux pratiques pour des étudiants dans les gorges de l'Ardèche

Vingt-sept étudiants de l'université des sciences de Montpellier passent une semaine au coeur des gorges de l'Ardèche. Des travaux pratiques pour ces étudiants qui travaillent sur la connaissance des végétaux et des animaux.

Une semaine de cours au grand air

On appelle ça un stage en immersion. Ces étudiants sont en première ou deuxième année de licence "écologie" à l'université de Montpellier. Rien à voir avec la politique, mais plutôt avec la science. Ces futurs écologues apprennent à connaitre, observer et recenser le vivant. leurs spécialité les végétaux et les animaux et leurs évolution dans le temps face aux changements de toute sorte.

Une semaine de travaux pratiques

Les étudiants selon leurs spécialités vont observer par exemple les loutres revenues depuis quelques années dans les gorges, mais aussi les espèces de serpents pour Oscar qui veut devenir herpétologue. Toute la journée par groupe, ils sillonnent le fond des gorges depuis le bivouac de Gaud à la recherche de l'espèce qui les intéressent. une façon de mieux coller au terrain après les cours en amphi et de se confronter au terrain. Et puis ils consacrent une matinée au nettoyage des gorges avec les bénévoles.

Le nettoyage des espaces naturels, ça fait partie de la formation explique Arnaud martin, leur professeur.

Une formation très professionnalisante

La formation permet d'atteindre un bac+5, un master II. Et les débouchés sont très nombreux. Parce exemple comme garde dans les parcs naturels nationaux ou régionaux, dans les bureaux d'études environnementaux ou encore dans les réserves naturels comme ici dans les gorges de l'Ardèche. A Montpellier, quinze étudiants sont d'ailleurs en contrat d'apprentissage dans des structures ce qui permet souvent une embauche à la fin des études.