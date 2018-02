Des promeneurs ont découvert ce mercredi à Olonne sur Mer des plaques noires entre les plages de l'Aubraie et de Sauveterre. Ils redoutaient la présence d'hydrocarbures. Fausse alerte. Il s'agit de plaques de tourbe. Un phénomène naturel récurrent.

Des plaques noires sur une plage. C'est ce qu'on découvert des promeneurs à Olonne sur Mer en Vendée. Inquiets, ils ont tout de suite pensé à des galettes de fioul ou de mazout. Vérifications faites, il s'agit de plaques de tourbe. Une phénomène naturel récurrent.

La tourbe, c'est une matière spongieuse, qui résulte de la décomposition de végétaux à l'abri de l'air. La couleur noire est liée à des dépôts d'argile contenants des matières organiques de type humus" affirme Pierre Conil, directeur régional du bureau de recherches géologiques et minières de Nantes

La tourbe n'est pas dangereuse. C'est d'ailleurs une matière qui est largement utilisée comme support de culture. On en trouve le long de la côte Atlantique. Et plus particulièrement dans le secteur de Brétignolles sur Mer en Vendée.

La tourbe se trouve sous le sable et peut apparaître à l'occasion d'une tempête, puis se déplacer au gré des vagues et des courants" précise Pierre Conil

En Ecosse, la tourbe, récoltée dans des tourbières, contribue à la palette aromatique des whiskies. Ce qui est impossible en Vendée car elle est trop salée.