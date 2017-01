Vendée : des risques de coupures d'eau cet été ?

C'est du jamais vu en Vendée. Les barrages qui servent à l'alimentation en eau potable sont très bas à cause de l'automne très sec, alors qu'ils devraient être remplis au maximum à cette époque. S'il ne pleut pas normalement d'ici avril, il y a un très fort risque de coupures d'eau cet été.

Est-ce qu'il y aura de l'eau au robinet, l'été prochain en Vendée ? C'est aller un peu loin que de poser la question comme ça, mais il risque d'y avoir des coupures s'il ne pleut pas suffisamment d'ici avril. Parce que, cet automne, il est tombé très peu de pluie : 2,5 fois moins que la moyenne de septembre à fin décembre ! Plusieurs barrages qui alimentent le réseau d'eau potable sont très bas, du jamais vu, et des mesures ont déjà du être prises pour éviter les coupures dans le Nord-Est du département, dans le secteur Les Herbiers-Montaigu.

Les retenues d'eau devraient être complètement remplies à cette époque. Elles ne le sont qu'à 40%

"Au 15 janvier, jamais nous n'avions eu aussi peu d'eau dans nos retenues", annonce Eric Rambaud, le président de Vendée Eau qui distribue l'eau potable dans le département. "Normalement, à cette époque nos retenues devraient être toutes pleines. Et aujourd'hui, elles ne sont remplies qu'à 40% !" Ceci étant dit, le plus important, c'est ce qui va se passer d'ici le mois d'avril. "Aujourd'hui, nous répondons à la demande en eau quelque soit le secteur du département et on devrait pouvoir continuer à le faire jusqu'au mois de juin. Mais s'il n'y a pas de pluies conséquentes cet hiver, nous aurons de gros problèmes cet été". C'est-à-dire des coupures d'eau ! Vendée eau l'envisage déjà et travaille sur des solutions.

Déjà des mesures pour éviter les coupures d'eau

Mais si, pour l'instant, l'approvisionnement en eau est assuré partout, c'est parce que Vendée eau a déjà pris des mesures. C'est dans le Nord-Est du département, dans le secteur Les Herbiers-Montaigu, alimenté par le barrage de la Bultière, que la situation est la plus délicate. Sur les 65.000 foyers qui dépendent d'ordinaire de cette retenues, 45.000 sont actuellement alimentés par d'autres sources. 20.000 par de l'eau qui arrive de la Loire-Atlantique et 25.000 par de l'eau qui arrive du sud du département, des retenues de Rochereau, l'Angle Guignard et du Marillet.

C'est dans le Nord-Est de la Vendée, qui dépend de la retenue de la Bultière, que la situation est la plus délicate - Capture d'écran Google maps

C'est terrible à dire, au niveau des nappes phréatiques, on est à un niveau de fin d'été !

Et il n'y a pas que les retenues qui sont touchées par ce manque de pluie. C'est la même chose pour les nappes phréatiques et c'est inquiétant pour Joël Limouzin, le président de la chambre d'agriculture de Vendée. "Normalement, l'automne et l'hiver, c'est le moment où elles se remplissent. Et là, c'est terrible à dire, mais on est à un niveau de fin d'été ! Les petites pluies de l'automne ont juste permis de reverdir les prairies et de lancer la pousse des céréales. En ce moment, on peut aller dans les champs sans problème. C'est praticable, même avec du matériel, c'est assez incroyable".

Inquiétude aussi pour les réserves qui permettent de maintenir le niveau des marais

Le problème est le même pour les lacs collinaires dans lesquels les agriculteurs puisent pour arroser : "le mien est rempli à 20% alors qu'il devrait l'être aux 2/3 à cette époque", poursuit Joël Limouzin. Et pour les réserves de substitution du sud Vendée qui permettent de moins puiser dans les nappes durant l'été et qui se remplissent grâce à elles à l'automne et en hiver. "L'idée, c'est qu'en hiver, normalement, les nappes sont vites pleines, ce qui nous permet de remplir les réserves de substitution pour avoir de l'eau à disposition pour les cultures et maintenir les niveaux d'eau dans les marais. Ce n'est évidemment pas le cas pour l'instant et il faudrait qu'il pleuvent vite, il faut 70 jours pour les remplir".