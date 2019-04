Vendée : l'éolienne détruite par une tempête sera reconstruite

Bouin, France

En Vendée, le préfet a donné son feu vert lundi pour la reconstruction d'une éolienne du parc de Bouin qui avait été détruite lors de la tempête Carmen le 1er janvier 2018. Le mât avait été sectionné à la base, l'engin haut de 62 mètres (102 mètres avec les pales) était alors tombé dans un champ. Les images impressionnantes avaient été largement diffusées, fort heureusement cet accident n'avait pas fait de victime.

Plusieurs raisons pour expliquer la chute

Une enquête menée pendant un mois et demi a permis de déterminer plusieurs causes à l'origine de la chute de l'éolienne. La météo bien sûr avec des rafales de vent à plus de 160 km/h mais c'est surtout une série de dysfonctionnements techniques couplés à une erreur humaine d'appréciation qui sont responsables de cet accident rarissime.

Le parc des Polders du Dain compte 8 éoliennes (7 actuellement), elles produisent près de 5 mégawatts, soit la consommation d'électricité annuelle de 20 000 foyers.