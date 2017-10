Vendée : la Toussaint en maillots de bain !

Les vacances de la Toussaint sont marquées par une météo particulièrement clémente en Vendée. Ce mercredi, la plage des Sables d'Olonne avait des airs d'été... à deux mois pile de Noël !

Noël au balcon, Pâques au tison... et la Toussaint en maillots de bain ! Les vacanciers de la première semaine sont gâtés : les sites météo relevaient ce mercredi après-midi plus de 24° en Vendée (24°2 à Aizenay), avec une très faible brise et une température ressentie de 28°. Le thermomètre de la voiture France Bleu, lui, affichait 25° aux Sables d'Olonne.

25° le 25 octobre, à deux mois de Noël... © Radio France - Emmanuel Sérazin

(Petit)-Déjeuner en paix

Quand le thermomètre s'affole sur la côte, les vacanciers ont tous le même réflexe : essayer de déjeuner en terrasse, par exemple à Port Olona...

Un Atlantique à 18°

Ballons, raquettes, boules, paddle, surf, longe-côte et baignade : la plage offre le même plaisir qu'en été, mais la foule en moins ! L'automne n'a pas encore eu le temps de produire ses effets, et la température de la mer reste proche de ce qu'elle était en été, avec 18° observés dans la baie orientée "plein Sud". Alors, elle est bonne ?

Et qu'on se le dise, ce cadeau de Noël est éphémère : la fenêtre météo va se refermer ce jeudi soir.