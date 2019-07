Vendée : les travaux sur les digues s'accélèrent, presque 10 ans après Xynthia

Vendée, France

Pour protéger les 127 kilomètres de côtes vendéennes des assauts de la mer, des travaux sont réalisés depuis 2012 sur les digues. Ils s'accélèrent cette année. 13 kilomètres seront ainsi rénovés ou les travaux lancés d'ici la fin 2019, soit 10% de l'ensemble des travaux sur les digues décidés après Xynthia. C'est beaucoup, mais ça veut dire que début 2020, plus de 80 kilomètres de digues seront encore à consolider.

Les travaux pour cette année - Préfecture de Vendée

Deux secteurs à protéger : tout au nord et tout au sud de la Vendée

Si on regarde ce qui est prévu pour cette année, deux secteurs sont particulièrement à protéger, au nord et au sud du département. Tout au nord, c'est la baie de Bourneuf qui est concernée. Sur l'île de Noirmoutier, la digue du Gois va par exemple être relevée de cinq mètres. Même chose pour celle des Mattes qui sera en plus rallongée. À Boin, il faut consolider la digue du Dain qui va du port du Bec au port du Champ. Elle a encore été abîmée lors d'une tempête en 2016. La digue qui se trouve au sud du port du Bec doit, elle, être rehaussée et consolidée.

Une nouvelle digue pour protéger les maisons près de la lagune de la Belle Henriette

Au sud de la Vendée, c'est le secteur qui a payé très cher les effets de la tempête Xynthia qui est concerné. À l'Aiguillon-sur-Mer, c'est le merlon du pont à la Pergola qui est concerné après les travaux en urgence qui avaient suivi Xynthia. À La Faute-sur-Mer, là, ce sont 250 mètres de nouvelle digue qu'il faut construire pour protéger les maisons près de la lagune de la Belle Henriette puisque la dune a complètement fondu ces derniers mois.

La fin de tous les travaux espérée pour 2023

Mais une fois que ces chantiers auront été achevés, il restera encore beaucoup à faire. Dix ans après Xynthia, plus de 80 kilomètres de digues devront encore être consolidés. Le département espère que ce sera chose faite en 2023.