La destruction du blockhaus de Grande-Pointe a débuté ce lundi sur la plage de Sauveterre, à Olonne-sur-Mer. Les premières réactions de l'ouvrage donneront le diapason du chantier, et les techniques à utiliser. L'opération durera au moins six semaines.

Plage de Sauveterre, France

La pelleteuse est entrée en action ce lundi, au milieu de la côte sauvage d'Olonne-sur-Mer. Les premières opérations consistent à tracer une rampe permettant d'accéder à ce blockhaus. L'érosion de la dune a placé l'ouvrage dans une position plus que dangereuse : les 385 m3 de béton coulés sur 17 tonnes de ferraille menacent aujourd'hui de basculer sur la plage de Sauveterre.

Alors ce lundi, c'était ambiance chantier à hauteur de Grande-Pointe...

La destruction du blockhaus de Grande-Pointe Copier

Le blockhaus surplombe la plage d'une dizaine de mètres © Radio France - Emmanuel Sérazin

Le blockhaus sera détruit au brise-roche hydraulique © Radio France - Emmanuel Sérazin

Adapter le chantier aux réactions de l'ouvrage

Après avoir tracé une rampe permettant d'attaquer l'ouvrage par le côté, la pelleteuse utilisera un brise-roche hydraulique pour attaquer ce morceau du Mur de l'Atlantique, un blockhaus de type H612. Les camions chargés de gravats devront parcourir 2km sur la plage, pour rejoindre le réseau routier à hauteur des Granges. En tenant compte des marées, bien sûr. Le reste du chantier sera comme un Kinder Surprise...

Bertrand Liénard, responsable de l'Environnement à la ville d'Olonne-sur-Mer Copier

Bien enfoncé dans la plage, le second blockhaus ne présente aucun danger et sera grignoté par la mer © Radio France - Emmanuel Sérazin

A chaque marée haute, la pelleteuse trouvera refuge en haut de la dune © Radio France - Emmanuel Sérazin

Le second blockhaus de Grande-Pointe est déjà bien enfoncé dans la plage, et ne présente aucun danger. La mer se chargera de la grignoter patiemment. En attendant, il servira toujours de repère à la fin (nord) de la plus célèbre plage naturiste de Vendée.