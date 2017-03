Vendée : un énorme trou est apparu sur la corniche de Brétignolles-sur-Mer

Un trou est apparu sur la corniche de Brétignolles-sur-Mer en fin de semaine dernière. Les opérations de rebouchage débutent ce vendredi, et vont durer une semaine. en attendant, la ville appelle les curieux à la plus grande prudence !

C'est un promeneur qui a fait la découverte : un trou béant est apparu sur la corniche de Brétignolles, au niveau de la rue des Cavales. Il mesure au moins 2 mètres diamètre, et il se prolonge sous la forme d'un puits, qui descend jusqu'au niveau de la mer. Un périmètre de sécurité a été installé autour du trou, et la mairie lance un appel au nombreux badauds qui viennent photographier le phénomène : ne vous approchez pas trop près, car la corniche est très fragile à cet endroit !

Les travaux de rebouchage débutent ce vendredi matin, et vont se dérouler en deux temps. Il s'agit d'abord de déposer des enrochements de 1 à 2 tonnes au pied de la falaise, pour casser l'effet destructeur des vagues. Quand la base sera renforcée, le puits sera comblé avec différents types d'enrochements, et pour plus de sécurité, des fixations en béton seront posées pour renforcer la corniche à cet endroit. Comment s'est formé ce trou ? A cause de l'érosion marine...