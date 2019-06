Venez participer à un test d'urine pour mesurer votre taux de glyphosate !

"J'ai du glyphosate dans les urines et toi ?" c'est le nom de la campagne qui vous invite à tester votre urine et connaître le taux de glyphosate. La coordination départementale de la "campagne glyphosate" organise ce vendredi 7 juin, à Aix, la première opération de tests d’urine d’habitants volontaires des Bouches-du-Rhône pour y rechercher des traces du pesticide.

"Les premiers tests montrent que tout le monde a du glyphosate dans son urine, et la plupart du temps à des taux qui sont inacceptables. On est 15 fois au-dessus de la norme que l'Europe donne pour l'eau du robinet" - Régis Delalande, président de la coordination 13 de la campagne

Le but de cette campagne est de déboucher sur une plainte collective contre l'Etat pour "mise en danger de la vie d'autrui". Au niveau national, il y a déjà près de 500 plaintes au pôle santé du parquet de Paris. Plusieurs centaines d'autres devraient suivre d'après Régis Delalande.

"On n'a pas besoin d'énormément de volontaires, le plus important pour nous, c'est de marquer les esprits et de montrer qu'il y a un moment donné quelque chose se passe qui n'est pas normal".