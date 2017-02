Vent de fronde contre un assouplissement de la Loi Littoral

Les sénateurs, en première lecture, ont souhaité un assouplissement de la Loi Littoral, que contestent la fédération des parcs naturels régionaux et le Conservatoire du littoral. Une pétition intitulée "Ne touchez pas à la loi littoral!" a déjà recueilli plus de 200.000 signatures.

En ce début d'année, le Sénat a voté un amendement proposant de nouvelles dispositions assouplissant la Loi littoral. Les sénateurs ont notamment voulu autoriser le comblement des "dents creuses", ces parcelles situées entre deux terrains construits dans un même hameau. Pour Michel Vaspart, sénateur "Les Républicains" des Côtes d'Armor, il s'agit de corriger 30 années d’incohérences, qui ont conduit à des situations déséquilibrées.

Michel Vaspart, sénateur "Les Républicains" des Côtes d'Armor Partager le son sur : Copier

Des sens différents pour des situations identiques

Selon Michel Vaspart, "les tribunaux administratifs en sont arrivés à interpréter dans des sens différents des situations identiques", notamment concernant la continuité des hameaux et villages et l'urbanisation des dents creuses, ces terrains entre des constructions existantes. D'où la nécessité de revoir cette Loi Littoral, qui s'applique selon Michel Vaspart "à la totalité de la commune, qui fait parfois 10 kilomètres de profondeur" dans les terres.

En séance pour examen de la PPL portant adaptation des territoires littoraux au changement climatique dont je suis le rapporteur pic.twitter.com/pJjfM6Vhup — Michel Vaspart (@MichelVASPART) January 11, 2017

Ne touchez pas à la loi littoral pour 200.00 personnes

Mais la fronde contre l'assouplissement de la Loi Littoral s'organise. La fédération des parcs naturels régionaux et le Conservatoire du littoral s'y opposent. Par ailleurs, une pétition intitulée "Ne touchez pas à la loi littoral !" a recueilli plus de 200.000 signatures sur change.org. Parmi les signataires, Nicolas Hulot, président de la Fondation pour la Nature et l'Homme, le photographe Yann Arthus-Bertrand, la navigatrice Isabelle Autisser, Allain Bougrain-Dubourg, président de la ligue de protection des oiseaux (LPO) ou encore les écologistes Corinne Lepage et Michèle Rivasi.

La Loi Littoral est menacée ! Et donc nos côtes et leur environnement le sont aussi... Pour que l'Assemblée... https://t.co/9GMIKJFgbe — Michèle Rivasi (@MicheleRivasi) January 20, 2017

190.000 ne savent pas ce qu'ils ont signé

Si cette pétition a déjà réuni plus de 200.000 signatures, "190.000 ne savent pas ce qu'ils ont signé" selon Michel Vaspart, parce que "c'est très technique et compliqué". Pourtant, Thierry Burlot connait les textes et est opposé à une modification de la loi littoral. Le Vice-Président en charge de l'environnement à la Région l'a dit ce matin sur France Bleu Armorique.

Thierry Burlot, Conseil régional de Bretagne Partager le son sur : Copier

Pour le moment, l’Assemblée Nationale a adopté un texte, où beaucoup des amendements votés au Sénat ont été écartés. Néanmoins, les députés ont rendu possible aux exploitants agricoles, forestiers et de culture marine, de demander au préfet l'autorisation de s'implanter en discontinuité des agglomérations et villages. Le texte règle aussi la question des fameuses "dents creuses".