Bordeaux, France

Des rafales de vent à plus de 100 km/h, de la grêle et une chute des températures, ce sont les prévisions à l'occasion de l'épisode orageux annoncé ce mercredi après-midi sur Bordeaux et la Gironde. Les premiers grêlons ont frappé le Médoc dès le milieu de journée. La ville de Bordeaux a décidé de fermer ses parcs et jardins dès 14h. A Claouey, sur le Bassin d'Arcachon, le marché gourmand prévu ce mercredi soir a été annulé.

La Gironde est placée en vigilance orange aux orages jusqu'à ce mercredi soir minuit. Le gros de la perturbation est prévu avant 18 heures.

Pour suivre l'évolution de la situation, consultez le site Keraunos.

