Vent et neige-verglas : 53 départements du nord de la France en vigilance orange

Météo France a placé, ce jeudi, 53 départements du Nord de la France en vigilance orange au vent, à la neige et au verglas. L'alerte est valable à partir de ce jeudi 12 janvier 2017 à 16h, et jusqu'à vendredi 13 janvier à 18h.

La moitié nord de la France touchée par une violente tempête hivernale

La liste des départements concernés est la suivante : Aisne (02), Allier (03), Ardennes (08), Aube (10), Calvados (14), Cher (18), Côte-d'Or (21), Côtes-d'Armor (22), Doubs (25), Eure (27), Eure-et-Loir (28), Finistère (29), Ille-et-Vilaine (35), Indre (36), Indre-et-Loire (37), Jura (39), Loir-et-Cher (41), Loire-Atlantique (44), Loiret (45), Maine-et-Loire (49), Manche (50), Marne (51), Haute-Marne (52), Mayenne (53), Meurthe-et-Moselle (54), Meuse (55), Morbihan (56), Moselle (57), Nièvre (58), Nord (59), Oise (60), Orne (61), Pas-de-Calais (62), Puy-de-Dôme (63), Bas-Rhin (67), Haut-Rhin (68), Haute-Saône (70), Saône-et-Loire (71), Sarthe (72), Paris et petite couronne (75-92-93-94), Seine-Maritime (76), Seine-et-Marne (77), Yvelines (78), Somme (80), Vendée (85), Vosges (88), Yonne (89), Territoire-de-Belfort (90), Essonne (91) et Val-d'Oise (95).

Des rafales de 100 à 120 km/heure

Météo France prévoit une forte tempête hivernale très active, qui nécessite une vigilance particulière. D'après les prévisionnistes, le vent va se renforcer sur le Nord-Ouest du pays en fin d'après-midi avec des rafales autour de 100km/h dans l'intérieur, et 120km/h sur les côtes. Dans la soirée, le vent va se renforcer sur la région parisienne, le Centre et les Hauts-de-France. Dans la nuit, la tempête gagnera la Champagne, la Lorraine, la Bourgogne, l'Alsace et l'Auvergne. Sur l'ensemble de ces régions, les rafales seront souvent comprises entre 100 et 110km/h, avec localement des pointes à 120km/h, en particulier sur le nord de la Lorraine et la Champagne.

Des averses de neige près de la Manche

Durant la nuit, des averses de neige se produiront dans l'intérieur des départements côtiers de la Manche. Elles donneront une couche de 2 à 5 cm localement. Des chutes de neiges plus importantes se produiront près de la frontière belge, 5 à 10 cm sont attendus. Le vent fort sur ces régions pourra occasionner des congères.