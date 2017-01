Tempête Egon : 110.000 foyers privés de courant en Normandie

La Seine-Maritime est en alerte rouge aux vents violents ce jeudi et jusqu'à vendredi, 1h du matin, et tous les départements normands sont en vigilance orange aux vents, au verglas et à la neige. Ce jeudi soir, des milliers de foyers sont privés de courant et la circulation des trains est perturbée.

La tempête Egon passe sur la Normandie. La Seine-Maritime a été placée en vigilance rouge aux vents violents ce jeudi et jusqu'à 1h du matin vendredi. L'ensemble des départements normands (Calvados, Eure, Manche et Orne) est en vigilance orange aux vents, au verglas et à la neige. Cette alerte orange est valable jusqu'à vendredi 13 janvier à 16h, elle concerne une large partie nord de la France (voir infographie ci-dessous).

Des centaines d'appels aux pompiers

Aucun dégât dramatique n'est signalé à l'heure où nous mettons cet article à jour (jeudi 12 janvier, 22h). Ce jeudi soir, la préfecture de Seine-Maritime a activé une cellule de veille et se tient "prête à agir au service des citoyens". Dans ce département en alerte rouge, Météo France signale plusieurs phénomènes à surveiller : aux vents très violents succéderont de fréquentes giboulées de neige et grésil. Les pompiers de Seine-Maritime avaient reçu un millier d'appels à 20h30 ce jeudi. Des interventions qui concernent surtout le littoral entre Fécamp et Le Havre.

1000 appels sdis76 principalement entre Fécamp et Le Havre. Les services de l'Etat mobilisés⚠️ — PréfèteSeineMaritime (@prefet76) January 12, 2017

Plus de 100.000 foyers privés de courant

Dans le Calvados, les pompiers ont recensé 300 interventions ce jeudi soir à travers tout le département et 20.000 foyers sont privés de courant. Idem dans la Manche où 20.000 foyers sont privés de courant ce jeudi soir et les pompiers avaient été appelés plus d'une centaine de fois. Tous les départements normands sont touchés par ces coupures d'électricité ainsi 30.000 foyers sont également privés de courant dans l'Eure et 10.000 dans l'Orne.

Circulation des trains perturbée entre Paris et la Normandie

La circulation des trains est perturbée entre Paris et la Normandie depuis environ 19h. En cause : un problème électrique et des conditions climatiques qui perturbent fortement le trafic explique la SNCF sur son compte Twitter. Un reporter de France Bleu Normandie est à bord d'un des trains dont le trafic est perturbé et il nous envoie ses images.

A 19h ce jeudi, le pont de Normandie et le pont de Tancarville ont été fermés à la circulation. Le pont de Tancarville a rouvert dans les deux sens vers 21h45.

Dans la Manche, le département prévenait dès ce jeudi soir que les transports scolaires pourraient être perturbés. Il est conseillé aux parents de consulter le site internet des transports manchois. Dans le Calvados, 34 véhicules et 70 personnes se tiennent prêts pour saler les 1200 km de route classées prioritaires. Autre exemple des précautions prises en Normandie : au Havre, les accès piétons et routiers à la forêt de Montgeon seront fermés ce vendredi 13 janvier en raison des conditions météorologiques.

Pour connaître l'état des routes et les prévisions météo

Rafales de vent jusqu'à 151 km/h

Sur les départements placés en vigilance rouge, Seine-Maritime, Picardie et Ardennes, le vent est particulièrement violent avec des rafales souvent de 130 à 140 km/h jusqu'à 1h du matin. La préfecture de Seine-Maritime évoque ce jeudi soir une pointe de vent enregistrée à Dieppe à 151km/h. Sur les départements en orange les rafales étaient prévues de 100 à 110km/h, localement 120 km/h. Dans le Calvados, la préfecture annonce des rafales à 131 km/h à Caen.

Rafales 131km/h mais pas de record de 1999 à + de 150km/h sur #Caen. Situation beaucoup plus calme actuellement. pic.twitter.com/1eWdq1rO1P — Préfet du Calvados (@Prefet14) January 12, 2017

Chutes de neige

Durant la nuit des averses de neige se produiront dans l'intérieur des départements côtiers de la Manche. Elles donneront une couche de 2 à 5 cm localement, jusqu'à 7 cm localement. Le vent fort sur ces régions pourra occasionner des congères.

Risque de submersion marine

Ce phénomène de vents violents intervient alors que des coefficients de grandes marées sont prévus : coefficient 99 dès ce jeudi soir , 101 vendredi matin et 102 samedi. Cela risque de créer des vagues fortes et hautes sur le littoral et des projections de galets ne sont pas à exclure notamment entre Étretat et Le Tréport, en Seine-Maritime.

Vent violent : les consignes à respecter. © Visactu