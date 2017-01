Vent violent : près de 200.000 foyers privés de courant, les transports perturbés

En raison du vent violent qui soufflait sur une grande partie nord de la France ce jeudi soir, près de 200.000 foyers étaient privés de courant dans l'ouest de la France, selon Enedis. Le phénomène entraînait aussi des perturbations dans les transports.

Près de 200.000 foyers étaient privés d'électricité ce jeudi soir dans l'ouest de la France, en raison d'un phénomène de vent violent qui touchait une grande partie nord du pays, selon un bilan actualisé communiqué dans la soirée par Enedis, le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité. La Normandie était la région la plus touchée.

Transport ferroviaire et aérien perturbés

Ce phénomène de vent violent perturbait également les transports, là encore notamment en Normandie, sur la ligne Paris-Caen par exemple, le trafic ferroviaire était altéré. La circulation des trains sur les axes Rouen-Le Havre et Rouen-Dieppe était elle interrompue à partir de 20h, selon un porte-parole de la SNCF, pour "ne pas prendre le risque d'avoir un train qui tombe en panne en pleine tempête", a-t-il précisé. La SNCF a aussi indiqué avoir interrompu le trafic SNCF à 20h30 entre Paris et la Picardie, à la suite de chutes d'arbres sur la voie dans l'Oise, l'un des 5 départements placés en vigilance rouge pour vent violent. Toujours dans l'Oise, le trafic à l'aéroport de Beauvais-Tillé était suspendu jeudi soir, et les vols redirigés vers l'aéroport de Lille-Lesquin.

Les cours suspendus dans certains départements

Dans de nombreux départements concernés par la vigilance météo vent violent et/ou neige-verglas, la décision a été prise d'annuler le ramassage scolaire pour la journée de vendredi. C'était le cas pour les Ardennes, la Somme, le Nord et le Pas-de-Calais, ou encore la Haute-Saône et le Territoire-de-Belfort. Les cours ont même été suspendus vendredi par endroit, notamment dans les écoles, collèges et lycées de l'Aisne et de la Somme, mais un accueil des élèves sera assuré.

5 départements étaient ce jeudi en vigilance météo rouge (Aisne, Ardennes, Oise, Seine-Maritime, Somme), pour vent violent, et 37 en vigilance orange, pour vent violent et neige-verglas.