Vent violent en Loire-Atlantique et en Vendée

Météo France a placé neuf départements en vigilance orange dont la Loire-Atlantique et la Vendée où l'on attend de fortes rafales de vent jusqu'à vendredi soir.

Le vent va souffler fort vendredi en Loire-Atlantique et en Vendée, deux départements placés en vigilance orange par Météo France. Ce vent va s'orienter au secteur sud-ouest en milieu de journée et il pourra souffler en rafales de 100 km/h dans l'intérieur et jusqu'à 120 km/h sur le littoral. La vigilance orange est maintenue jusqu'à 21 heures, elle concerne d'autres départements de l'ouest : le Maine-et-Loire, la Mayenne, l'Ille-et-Vilaine, le Morbihan, les Côtes d'Armor, le Finistère et la Manche.

Une dépression nommée Kurt

Cette dépression atlantique (980 hpa) est nommée Kurt, elle a commencé à toucher la pointe bretonne avec des rafales de vent à 135 km/h à Ouessant et 122 km/h à Penmarc'h.

Une autre tempête est annoncée samedi sur la façade atlantique.