Le vent a soufflé fort dans la nuit de mercredi à jeudi en Lorraine. Des rafales jusqu'à 100 km/h, surtout entre 2h et 3h du matin. Beaucoup d'arbres sont couchés sur les routes, ce jeudi matin, des câbles à terre, mais il n'y a pas de blessé. Les pompiers de Moselle sont sortis une soixantaine de fois. Nous ne sommes plus en vigilance orange, mais il reste encore près de 9.000 clients privés d'électricité en Lorraine, principalement en Moselle, Meurthe-et-Moselle et Vosges.

3.500 foyers sont encore privés de courant ce jeudi matin en Moselle, et un peu moins, 2.500 dans la Meurthe-et-Moselle et les Vosges (+ 700 en Meuse). Cela fait encore beaucoup de clients sans électricité mais 60% ont été réalimentés ce jeudi matin vers 7h. C'est ce que précise Enedis, qui gère le réseau d'électricité en France. Ses équipes sont intervenues cette nuit. Cette nuit où le vent a soufflé très fort et où la situation était bien pire: jusqu'à 22.000 clients se sont retrouvés sans courant en Lorraine, dont 7.000 rien qu'en Moselle. Ce jeudi matin, une centaine de techniciens sont sur le pont pour tenter de rétablir l'électricité partout dans la journée. Attention malgré tout, le vent va se remettre à souffler ce jeudi après-midi, nous sommes en vigilance jaune.n