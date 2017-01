Vents forts : l'Alsace placée en vigilance orange

Le Haut-Rhin et le Bas-Rhin sont placés en vigilance orange jusqu'à vendredi 18h. Météo France prévoit une forte tempête très active qui nécessite une vigilance particulière. Les rafales seront comprises entre 100 et 120 km/h en seconde partie de nuit dans la région.

Des vents violents sont prévus par Météo France en seconde partie de nuit jeudi à vendredi en Alsace. Le Bas-Rhin et le Haut-Rhin ont été placé en vigilance orange comme 51 autres départements. L'alerte est valable jusqu'à vendredi à 18h.

Dans un premier temps, le vent se lève avec des rafales voisines de 60 km/h. Assez rapidement, le vent moyen se renforce avec des rafales généralisées comprises entre 80 et 100 km/h. Ces rafales atteignent même ponctuellement 100 à 120 km/h. En Alsace, les secteurs les plus concernés sont l'Alsace Bossue, l'Outre-Forêt et le Sundgau.

Eviter de prendre le volant

La SANEF conseille aux automobilistes de ne pas emprunter l'A4 ni ce jeudi soir ni cette nuit. Autres conséquences possibles : des coupures d’électricité et de téléphone pendant des durées relativement importantes, des toitures et des cheminées endommagées, la circulation routière perturbée en particulier sur le réseau secondaire en zone forestière.

Par mesure de précaution, la ville de Strasbourg a décidé de fermer ce jeudi à partir de 16h, les cinq parcs suivants : Pourtalès, Orangerie, Contades, Citadelle, et Schulmeister. Leur réouverture dépendra de l’évolution des conditions météorologiques. Les neuf cimetières municipaux de Strasbourg ouvriront à partir de 8 heures demain matin, vendredi 13 janvier, sous réserve de la levée de l’alerte météorologique.