De violents orages ont éclaté dimanche 29 avril dans la Marne et les Ardennes entraînant des fortes rafales de vent. Des vents tourbillonnants, qui ont provoqué une tornade au sud de Vitry-le-François.

Cloyes-sur-Marne, France

Après les orages qui ont touché la Marne et les Ardennes dimanche 29 avril, Keraunos, l'observatoire français des orages et des tornades, étudie ce lundi le phénomène qui a touché le sud de Vitry-le-François pour tenter d'évaluer son intensité. Selon Météo France, il s'agit bien d'une tornade qui a touché cette zone, avec des vents violents particulièrement forts. Entre 180 et 200 km/h.

L'heure est à l'inventaire des dégâts ce lundi matin. © Radio France - Aurélie Jacquand

Une tornade selon Météo France

A 18h dimanche, la tornade a traversé les trois communes de Cloyes-sur-Marne, Vauclerc et Outrepont, avant de se désagréger. Tuiles à terre, toits arrachés... les pompiers ont réalisé de nombreuses interventions. A Cloyes-sur-Marne par exemple, 70 maisons ont été endommagées. Des arbres sont également tombés au sol, parfois sur la chaussée bloquant la circulation sur les routes.

De nombreux toits ont été éventrés dans le village de Cloyes-sur-Marne. © Radio France - Aurélie Jaquand

Les dégâts sont importants © Radio France - Aurélie jacquand

Cloyes-sur-marne balayé par une tornade © Radio France - Aurélie Jacquand

700 clients toujours privés de courant ce lundi matin dans le sud de Vitry-le-François

Selon Enedis, 700 clients sont toujours privés de courant ce lundi matin dans le secteur du Vitryat. Notamment à Frignicourt et Arigny. Une vingtaine d'agents d'Enedis sont sur place pour rétablir l'électricité. Ce lundi, les pompiers de la Marne ont publié des photos sur les réseaux sociaux.

Cloyes sur Marne, réveil douloureux après la tornade qui a touché le village. Les 70 maisons sont touchées, plus d’électricité. Arbres couchés. pic.twitter.com/TpdoKri1gy — Pompiers Marne (@SDIS51) April 30, 2018

Keraunos, l'observatoire français des orages et tornades, parle de "phénomène tourbillonnaire" sur son compte Twitter. Le phénomène a duré environ deux minutes avec un "buisson très marqué". L'observatoire partage également un extrait d'une vidéo filmée par le photographe Christophe Asselin. Il se dit chasseur d'orages et de tornades. L'observatoire Keraunos va par ailleurs mener "des enquêtes approfondies pour déterminer la puissance de ces rafales de vents violents".