Vents violents : 15 000 foyers ont été privés de courant. 400 toujours sans électricité cette nuit

Les vents violents ont crée de nombreuses perturbations en Seine-Maritime et dans l'Eure. On fait le bilan de la journée.

Avis de tempête en Seine-Maritime et dans l'Eure, avec des pointes à 129 kms/h au Havre et 105 kms/h à Dieppe. Des rafales qui ont entrainé de nombreuses perturbations.

Tancarville, France

Le vent a soufflé fort toute la journée de dimanche. Des rafales à 129 kilomètres/heure ont été recensées au Havre. Il y a également eu des pointes à 103 kilomètres/heure à Dieppe. Les pompiers ont effectué 204 interventions en Seine-Maritime, et une centaine dans l'Eure.

400 foyers toujours privés de courant cette nuit

Avec la tempête, de nombreux arbres ou branches d'arbres sont tombés sur des lignes électriques, et cela a causé jusqu'à 15 000 coupures de courant ce dimanche. Les Andelys a été la zone la plus impactée par les coupures dans l'Eure. En Seine-Maritime c'est sur le littoral que le vent a été le plus fort et où les pannes ont été fréquentes

Enedis est toujours sur le terrain ce dimanche soir. Près de 100 personnes seront déployées dans la nuit pour tenter de réalimenter l'ensemble de la région. Un retour à la normale est prévu avant demain pour les situations collectives. Ce sera plus compliqué pour les logements isolés, 400 foyers seront toujours privés de courant pendant la nuit.

Le vent souffle fort ce dimanche sur la #Normandie. Restez prudents et respectez les consignes de #sécurité. Les agents d'@enedis sont mobilisés pour les dépannages en cas de coupures d'électricité dues aux intempéries. pic.twitter.com/8LOhCVOh2r — Enedis en Normandie (@enedis_normand) March 10, 2019

Les secours très sollicités

Les pompiers et les gendarmes ont été particulièrement sollicités ce dimanche, effectuant plus de 300 interventions dans la région à cause des arbres ou des poteaux électriques qui sont tombés en nombre sur les chaussées. Il y a également eu beaucoup de soucis sur le réseau ferré. La ligne Rouen-Lille a notamment subi de nombreuses perturbations.

Le #Sdis76 renouvelle ses conseils de prudence : la @seinemaritime est placée en vigilance jaune #Vent violent jusqu'à demain 12 h.



Depuis ce matin 8 h, 1 000 #appels ont été reçus par nos #opérateurs générant 250 #interventions.



18/112 pour les urgences seulement !#meteo76pic.twitter.com/u4tZITYbpS — Sapeurs-pompiers 76 (@Sdis76) March 10, 2019

La région toujours placée en vigilance jaune

Les restrictions de circulation déjà en vigueur sur les ponts de Normandie, de Tancarville et le Viaduc du Grand Canal sont prolongées jusqu'à lundi matin, pour les piétons, les deux-roues, les camping-cars, les caravanes, et les poids lourds.

Attention de nouvelles perturbations pourraient avoir lieu demain puisque la Seine-Maritime et l'Eure sont toujours placées en vigilance jaune au vent violent jusqu'à demain midi.