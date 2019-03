Vents violents : 44 départements en vigilance orange, des rafales à plus de 150 km/h en Bretagne

La moitié nord du pays est frappée par des vents très violents depuis la nuit de dimanche à lundi : 44 départements sont placés en vigilance orange pour la journée, en marge de la tempête Freya qui touche les îles britanniques. Des rafales de vent à plus de 150 km/h ont été enregistrées à Belle-Île.

La moitié nord du pays est actuellement touchée par des vents parfois très violents : 44 départements sont placés en vigilance orange aux vents violents.

- Capture d'écran Météo France

Les départements concernés sont l'Aisne, l'Allier, les Ardennes, l'Aube, le Cher, la Côte-d'Or, le Doubs, l'Eure, l'Eure-et-Loir, l'Indre, l'Indre-et-Loire, le Jura, le Loir-et-Cher, le Loiret, la Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire, la Marne, la Haute-Marne, la Meurthe-et-Moselle, le Morbihan, la Meuse, la Moselle, la Nièvre, le Nord, l'Oise, le Pas-de-Calais, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, la Haute-Saône, la Saône-et-Loire, Paris, la Seine-Maritime, la Seine-et-Marne, les Yvelines, la Somme, les Vosges, l'Yonne, le Territoire de Belfort, l'Essonne, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne, le Val-d'Oise, la Vendée.

Des rafales de vent à plus de 150 km/h en Bretagne

En Bretagne ce lundi matin, les rafales ont été très violentes : des vents à 150,8 km/h ont été enregistrés à Belle-Île, et à Plogoff, les rafales ont approché les 130 km/h dans la nuit. Des branches, des panneaux, des poubelles et des barrières sont tombés sur les routes.

Sur l'île d'Yeu en Vendée, des rafales de vent à 115 km/h ont été enregistrées. Le vent a soufflé à 106 km/h à Nantes. À Boulogne-sur-Mer, le vent a soufflé à 122 km/h. La même vitesse a été enregistrée au cap de la Hève, au-dessus du Havre.

Les transports perturbés en Île-de-France

Les lignes P et L du Transilien sont en partie interrompues ce lundi matin, en raison de ce vent. Des arbres sont notamment tombés sur les voies. La ligne P est interrompue entre Paris-Est et Provins, en Seine-et-Marne. La reprise de la circulation est estimée à 8h. La ligne L est quant à elle interrompue entre Saint-Cloud (Hauts-de-Seine) et Saint-Nom-la-Bretèche (Yvelines). La SNCF prévoit une reprise de la circulation aux alentours de 9h.