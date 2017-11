Vents violents : cinq départements du sud-est de la France placés en vigilance orange

Météo-France a placé cinq départements du sud-est de la France en vigilance orange aux vents violents. Selon Météo-France, les vents violents devraient commencer à souffler ce dimanche après-midi dès 16h.

Prudence dans cinq départements du sud-est de la France, placés en vigilance orange aux vents violents ce dimanche. L'Isère, la Savoie, la Haute-Savoie, ainsi que la Corse du Sud et la Haute-Corse sont concernés.

Selon Météo-France, les vents les plus violents devraient commencer à souffler dès 16h ce dimanche et jusqu'à lundi matin. Des rafales de 120 à 140 km/h sont attendus sur la Corse, et de 100 à 110 km/h sur Grenoble et Chambéry.