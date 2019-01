Vents violents et risque d'inondations en Meurthe-et-Moselle et dans les Vosges

Les deux départements sont en vigilance jaune selon Météo France. On attend des rafales de vent dans la soirée en Meurthe-et-Moselle. Des inondations pourraient avoir lieu en Meurthe-et-Moselle et dans les Vosges.

Soyez prudents ce dimanche. Les départements de Meurthe-et-Moselle et des Vosges sont en vigilance météo jaune pour deux phénomènes distincts. En Meurthe-et-Moselle, Météo France prévoit dans la soirée et en début de nuit des vents violents et localement dangereux. Des inondations sont possible également car la Vezouze est en vigilance jaune pour un risque de crues, selon la carte Vigicrues.

Risque d'inondation également dans les Vosges avec la crue de la Mortagne, également en jaune. En fait, avec la pluie attendue sur le massif, une fonte du manteau neigeux est à craindre selon Météo France, avec pour conséquence la hausse du niveau des cours d'eau.