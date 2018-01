Lille, France

A la mi-journée, 3 000 foyers restaient sans électricité dans la région (1 000 dans le Nord, surout le Valenciennois et 2 000 dans le Pas-de-Calais, notamment le Béthunois et l'Arrageois). Au plus fort de la tempête, on a compté 11 000 foyers sans courant, vers 8h, ce jeudi matin. 300 agents d'Enedis sont déployés sur le terrain pour rétablir la situation au plus vite.

Plus de 330 interventions de pompiers dans le Nord et le Pas-de-Calais

Les pompiers aussi sont sur le pont avec près de 330 interventions au total dans la région. on en a compté un peu plus de 120 dans le Pas-de-Calais pour des tuiles, des cheminées, des tôles qui menacaient de tomber. A Arras, un automobiliste a été légèrement blessé par la chute d'une branche d'arbre, il a été transporté à l'hôpital.

Dans le Nord, les pompiers sont intervenus plus de 200 fois fois également pour des branches, des tuiles, des fils électriques tombés à terre. A Denain, ils ont dû sécuriser la cage d'escalier d'une école dont la faux plafond menaçait de s'effondrer. Il n 'y a pas eu de blessés et l'école n'a pas été évacuée.

Des vents aussi fort que pour la tempête Eleanor

C'est la deuxième tempête en deux semaines qui frappent la région, après Eleanor le 3 janvier 2018. C'est au Cap Gris-Nez que le vent a soufflé le plus fort (136 km/). Une valeur proche du "record" de la tempête Eleanor mesuré à Cambrai le 3 janvier (147 km/h). La vitesse du vent a également été forte sur plusieurs secteurs du Nord-Pas-de-Calais, entre 7h et 9h ce jeudi matin :