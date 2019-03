Vents violents : la Lorraine placée en vigilance orange

Lorraine, France

Le vent va souffler fort dans le Grand-Est et en Lorraine. Les quatre départements lorrains (Meuse, Meurthe-et-Moselle, Moselle, Vosges) ont été placés en vigilance orange vents violents, alerte active à partir de ce lundi 4 mars au petit matin. Conséquence du passage sur les îles britanniques de la tempête Freya.

Ce lundi, "des pointes atteignant 90 à 100 km/h sont prévues, localement 110 à 120 km/h sous les cellules instables les plus actives." indique Météo France. Les plus fortes rafales sont attendues à la mi-journée, et le vent devrait faiblir en soirée.

Il est conseillé de limiter les déplacements et la vitesse au volant, de ne pas se promener en forêt, et fixer ou ranger les objets et meubles d'extérieur.

Au total, 35 départements sont placés en vigilance orange aux vents violents.