La Marne et les Ardennes ont été placés mercredi en vigilance orange par Météo France en raison des vents violents attendus la nuit prochaine. Les rafales pourront atteindre jusqu'à 110 km/h. Onze autres départements sont en alerte en France.

Dans les Ardennes, de fortes rafales de vents sont annoncées dans la nuit de mercredi à jeudi. Météo France prévoit des averses et des coups de tonnerre. Mais ce sont surtout les rafales de vents qui sont le plus à craindre. Elles pourraient atteindre jusqu'à 110 km/h entre minuit et 5 heures du matin.

Les vents violents pourraient avoir pour conséquences possibles :

des coupures d’électricité et de téléphone peuvent affecter les réseaux de distribution pendant des durées très importantes

les toitures et les cheminées peuvent être endommagées

des branches d’arbre risquent de se rompre. Les véhicules peuvent être déportés

la circulation routière peut être perturbée, en particulier sur le réseau secondaire en zone forestière

Les conseils de prudence

Limitez vos déplacements.

Limitez votre vitesse sur route et autoroute, en particulier si vous conduisez un véhicule ou attelage sensible aux effets du vent.

N e vous promenez pas en forêt.

En ville, soyez vigilants face aux chutes possibles d’objets divers.

N’intervenez pas sur les toitures et ne touchez en aucun cas à des fils électriques tombés au sol.

Rangez ou fixez les objets sensibles aux effets du vent ou susceptibles d’être endommagés.

Installez impérativement les groupes électrogènes à l’extérieur des bâtiments. • Respectez les interdictions de circulation notamment sur les ponts.